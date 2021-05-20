Кубок Италии

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Буффон и Энрико Кьеза вместе брали Кубок Италии-1999. Теперь Буффон опять выиграл трофей, когда сын Кьезы забил победный гол
#Джанлуиджи Буффон
Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
#Антонио Конте
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
#Алексей Миранчук
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
Однажды вратарь «Ромы» доиграл матч с вывернутой ногой. Плакал от боли, но доиграл
#Жулио Сержио