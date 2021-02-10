Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
Конте намекает на провокацию от руководства «Ювентуса»
«Ювентус» и «Интер» сыграли ответный матч Кубка Италии, который закончился со счетом 0:0. После этого результата «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. Полуфиналы Кубка Италии проходят в два матча. «Ювентус» победил в первой игре со счетом 2:1.
Конте бесился из-за моментов во время матча. Лаутаро Мартинес и Бернардески столкнулись в штрафной, но «Интер» не получил пенальти. Дармиан подсел на желтую карточку в моменте за фол против Роналду. Тогда у Конте началась перепалка с Бонуччи, который был на скамейке.
В адрес президента «Ювентуса» Аньелли Конте психанул еще в перерыве матча. Когда он уходил в подтрибунное помещение, то показал средний палец в сторону трибун. Итальянские журналисты пишут, что в ложе сидели директора «Ювентуса».
Танкреди Пальмери поднял в твиттере важную тему о съемках момента с Конте. Видео распространяли близкие к «Ювентусу» журналисты. Одним из первых его залил корреспондент Джованни Альбанезе. Потом распространили и другие.
Аньелли позже сам засветился на официальных камерах. Итальянцы расшифровали, что он якобы назвал Конте мудаком, послал его и посоветовал заткнуться. La Gazzetta dello Sport пишет, что конфликт Конте и боссов «Ювентуса» продолжился в подтрибунном помещении. Участвовали Конте, Аньелли, Ориали и Паратичи.
Конте не опроверг момент, когда показывал средний палец. Он отказался от комментариев во время пресс-конференции: «Что произошло в конце игры? У меня нет ни желания, ни удовольствия что-то комментировать. Думаю, что на всем можно учиться. Хватит».
Зато в интервью Rai 1 Конте сказал больше: «Ювентус» должен говорить правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел, что происходило весь матч. Мне кажется, они должны быть более вежливыми. Им нужно проявлять больше спортивного мастерства и уважения.
Бонуччи после матча высказал, что Конте следует уважать судей. В ответ на это взбунтовались фанаты – даже со стороны «Юве». Они советуют самому Бонуччи задуматься над отношением к арбитрам. Конте конкретно по Бонуччи больше ничего не говорил.
Конте сам ушел из «Ювентуса». Аньелли обиделся, а потом не одобрил возвращение
Конте-игрок выиграл с «Ювентусом» больше десятка трофеев разного уровня. Конте-тренер взял три чемпионства и начал эпоху доминирования. Он ушел из команды летом 2014 года, потом возглавил сборную Италии. Аньелли тогда написал открытое письмо, где поблагодарил Конте за вклад в командные успехи. Внешне все выглядело максимально по-доброму.
Конте уходил из «Ювентуса» по собственному желанию. «Я повзрослел, мои чувства заставили пойти на такое решение», – сказал сам Конте во время ухода. Уже в 2016-м он говорил, что не пожалел об уходе. Тогда же объяснил мотивацию перехода в проблемный «Челси»: «Я всегда присоединяюсь к командам, которые за что-то борются».
Официально нигде не говорилось о плохих отношениях Аньелли и Конте в момент его ухода из «Ювентуса». Слухи такие: у них разошлись мнения по трансферной политике клуба. Конте лишь раз намекнул на внутренние проблемы, когда сказал о последствиях побед в большом клубе. Он никогда не отзывался о «Ювентусе» плохо.
Член Совета ФИФА Эвелина Кристиллин рассказывала, что Конте хотел вернуться в «Ювентус» перед приходом в «Интер». Это продвигали Недвед и Паратичи, но Аньелли отказался. Когда Конте перешел к конкурентам, это плохо восприняли фанаты «Ювентуса». Они подписали петицию, чтобы звезду Конте с клубной аллеи славы передали Маркизио.
Аньелли это отклонил, но Конте задел сам факт его вмешательства в ситуацию: «Откровенно говоря, мне очень жаль, что Аньелли вмешался в это дело. Выступая, он придавал значение вульгарному, пошлому предложению, лишенному знаний и ценностей. Это уступило место невежеству. Мне даже не нужно касаться этой темы».
Football Italia вспомнила еще один эпизод из взаимоотношений Конте и Аньелли. В 2017 году президент «Ювентуса» хвалил Аллегри через отсылку к Конте: «Он продолжил работу, которая для других казалась законченной». Конте ответил на это, что иногда достаточно простой благодарности и зрелых решений.