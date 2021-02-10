Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода

Конте намекает на провокацию от руководства «Ювентуса»

«Ювентус» и «Интер» сыграли ответный матч Кубка Италии, который закончился со счетом 0:0. После этого результата «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. Полуфиналы Кубка Италии проходят в два матча. «Ювентус» победил в первой игре со счетом 2:1.

Конте бесился из-за моментов во время матча. Лаутаро Мартинес и Бернардески столкнулись в штрафной, но «Интер» не получил пенальти. Дармиан подсел на желтую карточку в моменте за фол против Роналду. Тогда у Конте началась перепалка с Бонуччи, который был на скамейке.

В адрес президента «Ювентуса» Аньелли Конте психанул еще в перерыве матча. Когда он уходил в подтрибунное помещение, то показал средний палец в сторону трибун. Итальянские журналисты пишут, что в ложе сидели директора «Ювентуса».

Танкреди Пальмери поднял в твиттере важную тему о съемках момента с Конте. Видео распространяли близкие к «Ювентусу» журналисты. Одним из первых его залил корреспондент Джованни Альбанезе. Потом распространили и другие.