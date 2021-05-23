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Серия А
Наполи VS Верона
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Наполи - Верона: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
-:-
Наполи - Верона: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Верона
Верона
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
3
Димарко
Федерико Димарко
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
27
Давидович
Павел Давидович
6
Ловато
Маттео Ловато
61
Тамезе
Адриен Тамезе
4
Велозу
Мигель Велозу
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
7
Барак
Антонин Барак
5
Фараони
Давиде Фараони
92
Ласанья
Кевин Ласанья
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
-
25
Пандур
Ивор Пандур
-
19
Рюгг
Кевин Рюгг
-
15
Четин
Мерт Четин
-
13
Удогие
Ийенома Удогие
-
33
Стураро
Стефано Стураро
-
40
Бесса
Даниэль Бесса
-
14
Илич
Иван Илич
-
8
Лазович
Дарко Лазович
-
11
Фавилли
Андреа Фавилли
-
9
Сальседо
Эдди Сальседо
-
36
Bruno Amione
Bruno Amione
-
Прошлые матчи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3
Наполи
1
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Верона
0
Наполи
2
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2
Верона
0
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Наполи
2 : 0
Верона
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Наполи
2
Верона
0
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:45
Верона
1 : 3
Наполи
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:45
Верона
1
Наполи
3
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Верона
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Наполи
3
Верона
0
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
21:00
Наполи
3 : 0
Верона
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
21:00
Наполи
3
Верона
0
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Верона
0
Наполи
2
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
Верона
2
Наполи
0
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
Наполи
6 : 2
Верона
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
Наполи
6
Верона
2
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Наполи
5 : 1
Верона
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Наполи
5
Верона
1
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Верона
0
Наполи
3
Новости
Игрок «Вероны» чуть не погиб от удара током на крыше поезда. Возможно, он занимался незаконным экстримом
#Андреа Грезеле
02 марта, 21:50
«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
#Диего Марадона
04 декабря 2020, 21:05
#
Новости матча
Осимхен потерял сознание на последней минуте матча с «Аталантой». Он попал в больницу
21 февраля, 23:55
«С Днем святого Валентина, любовь моя». Инсинье посвятил жене сотый гол за «Наполи»
13 февраля, 23:08
«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом
13 февраля, 21:56
«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии на «Ювентус». Миранчук в полуфиналах не играл
11 февраля, 00:36
«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
10 февраля, 00:46
Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира
04 февраля, 01:02
Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе
03 февраля, 15:21
Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»
28 января, 11:34