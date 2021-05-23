Наполи - Верона: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Наполи
Неаполь
-:-

Наполи - Верона: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Верона
Верона
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
3
Димарко
Федерико Димарко
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
27
Давидович
Павел Давидович
6
Ловато
Маттео Ловато
61
Тамезе
Адриен Тамезе
4
Велозу
Мигель Велозу
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
7
Барак
Антонин Барак
5
Фараони
Давиде Фараони
92
Ласанья
Кевин Ласанья
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
-
25
Пандур
Ивор Пандур
-
19
Рюгг
Кевин Рюгг
-
15
Четин
Мерт Четин
-
13
Удогие
Ийенома Удогие
-
33
Стураро
Стефано Стураро
-
40
Бесса
Даниэль Бесса
-
14
Илич
Иван Илич
-
8
Лазович
Дарко Лазович
-
11
Фавилли
Андреа Фавилли
-
9
Сальседо
Эдди Сальседо
-
36
Bruno Amione
Bruno Amione
-

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3
Наполи
1
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Верона
0
Наполи
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Наполи
2
Верона
0
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Наполи
2 : 0
Верона
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Наполи
2
Верона
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
Верона
1 : 3
Наполи
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
Верона
1
Наполи
3
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Наполи
3 : 0
Верона
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Наполи
3
Верона
0
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 21:00
Наполи
3 : 0
Верона
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 21:00
Наполи
3
Верона
0
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0
Наполи
2
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
Верона
2
Наполи
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Наполи
6 : 2
Верона
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Наполи
6
Верона
2
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Наполи
5 : 1
Верона
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Наполи
5
Верона
1
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Верона
0
Наполи
3

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