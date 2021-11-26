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«Спартак» выйдет из группы Лиги Европы, если победит «Легию». Есть даже шанс занять первое место или выйти при ничьей
2 часа назад
«Спартак» провел матч пятого тура Лиги Европы против «Наполи» и победил 2:1. Спустя день «Лестер» принимал дома «Легию» и выиграл 3:1.
🔸 В Лиге Европы победа над «Легией» выведет «Спартак» из группы.
🔸 Для первого места нужно победить и чтобы «Наполи» не проиграл в последнем туре.
🔸 В плей-офф может вывести и ничья, но для этого надо, чтобы «Наполи» дома не выиграл у «Лестера».
🔸 Выход как минимум в Лигу конференций «Спартак» обеспечит себе, если не проиграет.
🔸 При поражении третье место обеспечит только лишь победа «Лестера» над «Наполи».
Матчи шестого тура «Легия» – «Спартак» и «Наполи» – «Лестер» пройдут 9 декабря.
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