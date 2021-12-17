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Где смотреть «Милан» – «Наполи»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 19 декабря
18 минут назад
«Милан» примет «Наполи» в 18-м туре Серии А. Матч состоится 19 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.
Прямая трансляция состоится на «Матч ТВ». Ее можно посмотреть онлайн в 22:40 по московскому времени. Матч «Милан» – «Наполи» вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.
После 17 туров «Милан» занимает второе место в Серии А, опережая идущий четвертым «Наполи» на три очка.
Серия А: прогноз на матч «Милан» – «Наполи»
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