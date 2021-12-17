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#Серия А #Милан #Наполи

Где смотреть «Милан» – «Наполи»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 19 декабря

18 минут назад

«Милан» примет «Наполи» в 18-м туре Серии А. Матч состоится 19 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.

Прямая трансляция состоится на «Матч ТВ». Ее можно посмотреть онлайн в 22:40 по московскому времени. Матч «Милан» – «Наполи» вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

После 17 туров «Милан» занимает второе место в Серии А, опережая идущий четвертым «Наполи» на три очка.

Серия А: прогноз на матч «Милан» – «Наполи»

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