«Милан» вытащил 30-летний дебютант Лиги чемпионов. Он возил холодильники и пробивался из любительского футбола

31 августа «Милан» бомбанул двумя сделками. Купил у «Бордо» футболиста Адли (оставил в аренде) и арендовал Жуниора Мессиаса у «Кротоне». В сделку по Мессиасу была сразу включена опция выкупа, но за «Милан» он в итоге почти не играет. Все игровое время Мессиаса в клубе пока умещается в три выхода со скамейки в двух турнирах. Смотрите:

«Аталанта». Вышел на замену на 74-й минуте.

«Фиорентина». Вышел на замену на 57-й минуте.

«Атлетико». Вышел на замену на 65-й минуте.

Именно Мессиас стал героем матча «Милана» и «Атлетико». Он забил единственный гол на 87-й минуте. Этот мяч запутал всю ситуацию в группе B. Теперь на выход претендуют «Порту» (5 очков), «Милан» (4) и «Атлетико» (4). «Ливерпуль» имеет максимальный результат. В последнем туре он сыграет с «Миланом», а «Порту» и «Атлетико» проведут параллельный матч.

Жуниор Мессиас забил за «Милан» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов. К 30 годам он еще никогда не играл в этом турнире. Transfermarkt отсчитывает карьеру Мессиаса с 2016 года, когда он перешел из «Казале» в «Кьери». Дальше была полугодовая пауза, команда «Гоззано», а затем историческое подписание с «Кротоне». Именно там Мессиас в итоге стал узнаваемым.