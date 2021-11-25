«Милан» вытащил 30-летний дебютант Лиги чемпионов. Он возил холодильники и пробивался из любительского футбола
31 августа «Милан» бомбанул двумя сделками. Купил у «Бордо» футболиста Адли (оставил в аренде) и арендовал Жуниора Мессиаса у «Кротоне». В сделку по Мессиасу была сразу включена опция выкупа, но за «Милан» он в итоге почти не играет. Все игровое время Мессиаса в клубе пока умещается в три выхода со скамейки в двух турнирах. Смотрите:
- «Аталанта». Вышел на замену на 74-й минуте.
- «Фиорентина». Вышел на замену на 57-й минуте.
- «Атлетико». Вышел на замену на 65-й минуте.
Именно Мессиас стал героем матча «Милана» и «Атлетико». Он забил единственный гол на 87-й минуте. Этот мяч запутал всю ситуацию в группе B. Теперь на выход претендуют «Порту» (5 очков), «Милан» (4) и «Атлетико» (4). «Ливерпуль» имеет максимальный результат. В последнем туре он сыграет с «Миланом», а «Порту» и «Атлетико» проведут параллельный матч.
Жуниор Мессиас забил за «Милан» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов. К 30 годам он еще никогда не играл в этом турнире. Transfermarkt отсчитывает карьеру Мессиаса с 2016 года, когда он перешел из «Казале» в «Кьери». Дальше была полугодовая пауза, команда «Гоззано», а затем историческое подписание с «Кротоне». Именно там Мессиас в итоге стал узнаваемым.
Мессиас вышел с «Кротоне» в Серию А. В итоге в первом же сезоне не потерялся и показал результативность – девять голов и четыре ассиста. Так Мессиас заработал себе аренду в «Милан», где ждал дебюта почти два месяца. Он отмечал его отдельным постом в инстаграме, а потом не играл еще месяц. Теперь дошел и до гола в Лиге чемпионов.
Почему все это выглядит так грандиозно:
🔥 Бразилец Мессиас приехал в Италию в 2011-м. Начинал там с любительского футбола. Так продолжалось до 25 лет. Именно тогда любитель Мессиас задумался об окончании карьеры, но в итоге остался в футболе. Он вспоминал: «В любителях игра идет десять месяцев, но я не уезжал домой в отпуск. Я работал. Тот период научил меня истинным ценностям жизни».
🔥 Первой работой в Италии для Мессиаса была доставка холодильников. Пять дней в неделю он перевозил их людям, а по выходным играл в футбол. В обязанности Мессиаса входила и перевозка другой бытовой техники. Выступления в любителях засветили его для команд Серии D, но подняться выше не получалось из-за футбольных правил.
🔥 В карьере Мессиаса есть важный и почти ключевой сорванный трансфер из 2017 года. Команда «Про Верчелли» уже практически его подписала, но помешали правила. Итальянским клубам Серии B запрещаются трансферы игроков не из стран ЕС сразу из любительского футбола. В итоге Мессиас поднимался по лигам постепенно: Серия С (2017), Серия B (2019), Серия А (2020).
🔥 Когда Мессиас приехал в Италию, с ним тут был брат. Прошло чуть больше месяца – брат вернулся обратно в Бразилию. Так Мессиас сам пробивался через жизнь в незнакомой стране. Своим примером Мессиас вдохновил многих молодых футболистов, которые не сразу заиграли в профессиональный футбол. Мессиас и сам такой – он занимался в академии «Крузейро».
🔥 Интервью Мессиаса сразу после перехода в «Милан» – мотивационная история: «Скромный человек и командный игрок – я такой. Это мои сильные стороны. Нужно много работать, многим жертвовать. Никогда бы не подумал, что достигну такого уровня. Но я работал в любом дивизионе, где играл. Шаг за шагом добивался успеха. Мечты сбываются, если в них верить».
В инстаграме Мессиас вспоминает любительские кубки:
И светится в твиттере Лиги чемпионов:
Еще раз зацените его путь во возрасту:
В сентябре 2020-го Мессиас фотографировался с легендарным вратарем Дидой. Кажется, он что-то знал.