Серия А: прогноз на матч «Милан» – «Наполи», 19 декабря 2021 года

«Милан» и «Наполи» сыграют в 18-м туре Серии А. Игра пройдет в Милане 19 декабря, начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Милана» – 2,375

Ничья – 3,7

Победа «Наполи» – 3,22

Ребич, Кьер, Калабрия, Пеллегри и Леао не помогут «Милану» из-за травм. Осимхен, Руй, Кулибали и Лоботка не помогут «Наполи», выход Инсинье и Руиса – под вопросом.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. «Милан» выиграл в Неаполе 3:1, а «Наполи» в Милане – 1:0. До этого три матча завершились вничью.

Где смотреть «Милан» – «Наполи»

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