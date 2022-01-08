Лоренцо Инсинье
Серия А
МЛС
Наполи
Торонто (ф)
Лоренцо Инсинье – игрок «Торонто». Он перейдет туда на правах свободного агента следующим летом
вчера, 18:34
Карьера Лоренцо Инсинье в «Наполи»:
- 416 матчей.
- 114 голов.
- 91 ассист.
- Два Кубка Италии.
- Один Суперкубок Италии.
Следующим летом у него заканчивается контракт с «Наполи». Но Инсинье не продлит его, а сменит клуб. Он уже подписал контракт с «Торонто», к которому присоединится с июля.
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