Лоренцо Инсинье – игрок «Торонто». Он перейдет туда на правах свободного агента следующим летом

Карьера Лоренцо Инсинье в «Наполи»:

416 матчей.

114 голов.

91 ассист.

Два Кубка Италии.

Один Суперкубок Италии.

Следующим летом у него заканчивается контракт с «Наполи». Но Инсинье не продлит его, а сменит клуб. Он уже подписал контракт с «Торонто», к которому присоединится с июля.