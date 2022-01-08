Лоренцо Инсинье
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Наполи
Торонто (ф)
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#Лоренцо Инсинье #Серия А #МЛС #Наполи #Торонто (ф)

Лоренцо Инсинье – игрок «Торонто». Он перейдет туда на правах свободного агента следующим летом

вчера, 18:34

Карьера Лоренцо Инсинье в «Наполи»:

  • 416 матчей.
  • 114 голов.
  • 91 ассист.
  • Два Кубка Италии.
  • Один Суперкубок Италии.

Следующим летом у него заканчивается контракт с «Наполи». Но Инсинье не продлит его, а сменит клуб. Он уже подписал контракт с «Торонто», к которому присоединится с июля.

Источник:
официальный сайт «Торонто»
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