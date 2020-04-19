Массимо Челлино
Серия А
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коронавирус
Брешиа
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#Массимо Челлино #Футбол #коронавирус #Серия А #Брешиа

Президент «Брешии» заболел коронавирусом вместе с дочерью

19 апреля 2020, 00:47

«Несколько дней я был в Кальяри. До этого оставался на карантине в Брешии в течение трех недель. Я отправился в больницу и сдал анализы. СМИ узнали, что у моей дочери был вирус, а у моего сына – нет. Я тот, у кого это происходит сейчас. У меня были симптомы: я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях», – рассказал Массимо Челлино.

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