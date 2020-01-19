Балотелли сыграл против «Кальяри» восемь минут – вышел на замену и удалился

«Брешиа» и «Кальяри» сыграли вничью со счетом 2:2. У Балотелли в этом сезоне есть пять мячей в Серии А, его команда идет в зоне вылета. Gracenote Live пишет, что только два игрока из топ-5 лиг получали удаления в каждом из последних четырех сезонов – это Жемерсон («Монако») и Балотелли.