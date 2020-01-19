Марио Балотелли
Серия А
Футбол
Брешиа
Балотелли сыграл против «Кальяри» восемь минут – вышел на замену и удалился
19 января 2020, 19:30
Вот такой матч получился у Марио Балотелли:
- 74 минута. Выход на замену.
- 81 минута. Желтая карточка.
- 82 минута. Прямая красная.
«Брешиа» и «Кальяри» сыграли вничью со счетом 2:2. У Балотелли в этом сезоне есть пять мячей в Серии А, его команда идет в зоне вылета. Gracenote Live пишет, что только два игрока из топ-5 лиг получали удаления в каждом из последних четырех сезонов – это Жемерсон («Монако») и Балотелли.
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