«Саутгемптон» выпустил ролик в стиле «Супер Марио» – в честь рекорда по гостевым очкам

Лучше «Саутгемптона» в гостях в АПЛ этого сезона играет только «Ливерпуль» , так же – «Ман Сити» (у него на игру меньше). Девять побед и четыре ничьи в 19 матчах – достижение «Саутгемптона». Побеждал на выезде, например, «Челси» и «Лестер».

Зато дома хуже «Саутгемптона» в этом сезоне пока играет только уже вылетевший «Норвич» . Дома же «Саутгемптон» получил те самые 0:9 от «Лестера». Но с тех пор заиграл лучше, а после рестарта вообще хорош – всего одно поражение в восьми матчах .

За тур до конца «Саутгемптон» идет 11-м. Это максимальная позиция, которую он может занять, но точно не опустится ниже 13-го.