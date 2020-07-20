«Саутгемптон» выпустил ролик в стиле «Супер Марио» – в честь рекорда по гостевым очкам
«Саутгемптон» в 37-м туре АПЛ обыграл в гостях «Борнмут» и почти утопил его в Чемпионшип, а сам установил клубный рекорд – 31 набранное очко в гостевых матчах за сезон.
Клуб оригинально подошел к рекорду и сделал 51-секундный ролик в стиле популярной игры «Супер Марио», показав, кому сколько голов в гостевых матчах назабивал «Саутгемптон».
Лучше «Саутгемптона» в гостях в АПЛ этого сезона играет только «Ливерпуль», так же – «Ман Сити» (у него на игру меньше). Девять побед и четыре ничьи в 19 матчах – достижение «Саутгемптона». Побеждал на выезде, например, «Челси» и «Лестер».
Зато дома хуже «Саутгемптона» в этом сезоне пока играет только уже вылетевший «Норвич». Дома же «Саутгемптон» получил те самые 0:9 от «Лестера». Но с тех пор заиграл лучше, а после рестарта вообще хорош – всего одно поражение в восьми матчах.
За тур до конца «Саутгемптон» идет 11-м. Это максимальная позиция, которую он может занять, но точно не опустится ниже 13-го.