Португалию разрывает неизвестный клуб: там полсостава бразильцев, маленький стадион и влияние Мендеша

Первым идет «Фамаликан», и вот почему это большая неожиданность:

«Фамаликан» – новичок чемпионата, в элите клуб не играл с сезона-1993/94;

Из семи матчей он выиграл шесть, еще один свел вничью. Среди жертв – лиссабонский «Спортинг», который был обыгран 2:1 в гостях;

Нет команды в Португалии, которая бы забила больше. 16 голов как у «Фамаликана», так и, например, у «Бенфики» с «Порту»;

Две последние победы – волевые. «Фамаликан» проигрывал по ходу матча «Спортингу» и «Белененсешу», но смог обыграть обоих;

Стоимость всего состава «Фамаликана» не превышает 20,7 млн евро. Например, в РПЛ дешевле состав только у «Тамбова»;

Самый дорогой футболист – пятимиллионный полузащитник Рачич, но это арендованный у «Валенсии» игрок. Интересно, что летом клуб вообще не потратил ни цента для укрепления состава перед стартом в высшем дивизионе чемпионата Португалии. Все переходы – либо свободные агенты, либо аренды.

Ровно половина состава клуба – футболисты с бразильскими паспортами, таковых там 13 человек.

Чуть больше общей информации:

• «Фамаликан» представляет город Вила-Нова-ди-Фамаликан, расположенный в округе Брага. Город основан в 1835 году, сейчас там проживают примерно 30 тысяч человек (в муниципалитете – в четыре раза больше).

• Муниципальный стадион вмещает 5307 человек, в 2020 году планируется увеличение его вместимости до 7000.