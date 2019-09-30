Фамаликан
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#Фамаликан #Футбол #Жорже Мендеш #Чемпионат Португалии

Португалию разрывает неизвестный клуб: там полсостава бразильцев, маленький стадион и влияние Мендеша

30 сентября 2019, 13:29
Михаил Морозов

В европейских топ-лигах уже немало сенсаций: в АПЛ бодро идет «Лестер», в Испании – «Гранада», в Германии – «Фрайбург», во Франции – «Анжер». Но Португалия переплюнула вообще всех по части сенсационного клуба во главе таблицы.

Твиттер «Фамаликана»

Первым идет «Фамаликан», и вот почему это большая неожиданность:

  • «Фамаликан» – новичок чемпионата, в элите клуб не играл с сезона-1993/94;
  • Из семи матчей он выиграл шесть, еще один свел вничью. Среди жертв – лиссабонский «Спортинг», который был обыгран 2:1 в гостях;
  • Нет команды в Португалии, которая бы забила больше. 16 голов как у «Фамаликана», так и, например, у «Бенфики» с «Порту»;
  • Две последние победы – волевые. «Фамаликан» проигрывал по ходу матча «Спортингу» и «Белененсешу», но смог обыграть обоих;
  • Стоимость всего состава «Фамаликана» не превышает 20,7 млн евро. Например, в РПЛ дешевле состав только у «Тамбова»;
  • Самый дорогой футболист – пятимиллионный полузащитник Рачич, но это арендованный у «Валенсии» игрок. Интересно, что летом клуб вообще не потратил ни цента для укрепления состава перед стартом в высшем дивизионе чемпионата Португалии. Все переходы – либо свободные агенты, либо аренды.
  • Ровно половина состава клуба – футболисты с бразильскими паспортами, таковых там 13 человек.

Чуть больше общей информации:

• «Фамаликан» представляет город Вила-Нова-ди-Фамаликан, расположенный в округе Брага. Город основан в 1835 году, сейчас там проживают примерно 30 тысяч человек (в муниципалитете – в четыре раза больше).

• Муниципальный стадион вмещает 5307 человек, в 2020 году планируется увеличение его вместимости до 7000.

• В португальской прессе писали о возможной покупке клуба двумя известными бразильскими футболистами – Дани Алвесом и Фредом. Помимо «Фамаликана» бразильцы рассматривали вариант с вложениями в «Лейшоэш».

• Тем не менее, владельцем клуба стал израильский бизнесмен Идан Офер. Он управляет судоходной компанией Tanker Pacific, которая была основана 30 лет назад. У Офера 85% акций клуба «Фамаликан», они числятся за компанией Офера Quantum Pacific Group. Кроме того, Офер владеет третью акций мадридского «Атлетико» – 32%.

• В Португалии уже вспоминают мощный старт и чемпионство «Лестера», говоря о «Фамаликане».

Не в последнюю очередь успехи «Фамаликана» связывают с работой известного агента Жорже Мендеша. И вот почему:

  • Гуга и Диого Гонсалвеш перешли из «Бенфики» летом. Оба – клиенты Мендеша;
  • Из «Вулверхэмптона» арендован еще один клиент – Миранда. Также из «Вулвз» перешел Педру Гонсалвеш, а с этим клубом, как известно, Мендеш работает очень плотно.
  • То же касается и «Атлетико» с «Валенсией». Из этих клубов в «Фамаликан» перебрались пятеро футболистов.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Еще несколько деталей об игре «Фамаликана».

  • Как уже писали выше – забивают не меньше остальных. Но при этом по ударам – шестое место в чемпионате;
  • Шестое место и по проценту владения мячом.
  • Любопытно, что по своим воротам «Фамаликан» чаще всех допускает удары – в среднем по 16,4 за матч!
  • Интересно, что «Фамаликан» – худший клуб чемпионата Португалии по выигранным верховым единоборствам;
  • По отборам – третья команда, по перехватам, хм, последняя;
  • Зато вместе с игроками «Порту» футболисты «Фамаликана» реже всех в лиге попадают в офсайд.

Главный игрок клуба – португалец Фабиу Мартинш, у которого за семь матчей 4+3 по «гол плюс пас». А форвард Андерсон Силва вообще ни разу не выходил в «старте», но зато забил четыре мяча. И это за 115 минут.

Интересна и фигура тренера. Жоау Соуза играл в футбол с Марку Силвой в «Трофенсе», а потом семь лет работал в качестве ассистента Силвы – вместе они трудились в «Эшториле», «Спортинге», «Халле», «Уотфорде» и «Эвертоне». «Фамаликан» – первый самостоятельный клуб для Соузы, возглавил он его по окончании прошлого сезона.

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