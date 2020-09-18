Фамаликан

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Футбол
Злобин пропустил 5 голов в первом матче за «Фамаликан» – от «Бенфики», за которую играл раньше
#Иван Злобин
Футбол
Пятая команда Португалии проиграла матч со счетом 0:7
#Фамаликан
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Португалию разрывает неизвестный клуб: там полсостава бразильцев, маленький стадион и влияние Мендеша
#Фамаликан
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