Фамаликан
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#Фамаликан #Футбол #Чемпионат Португалии

Пятая команда Португалии проиграла матч со счетом 0:7

08 февраля 2020, 20:43

«Фамаликан» – новичок высшего дивизиона чемпионата Португалии. Тот же «Фамаликан» – одна из его главных сенсаций. Прямо сейчас клуб идет на пятом месте, а в Кубке Португалии чуть не обыграл «Бенфику». К 78-й минуте «Фамаликан» выигрывал у лидера сезона со счетом 2:1, но потом пропустил два мяча.

Теперь у «Фамаликана» есть отрицательное достижение: команда проиграла «Гимарайншу» со счетом 0:7. Важное пояснение: с 23-й минуте «Фамаликан» играл в меньшинстве. И все равно пропустил очень много.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
«Фамаликан» – интересная команда
Португалию разрывает неизвестный клуб: там полсостава бразильцев, маленький стадион и влияние Мендеша
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