Фамаликан

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Футбол
Злобин пропустил 5 голов в первом матче за «Фамаликан» – от «Бенфики», за которую играл раньше
#Иван Злобин
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Футбол
Пятая команда Португалии проиграла матч со счетом 0:7
#Фамаликан