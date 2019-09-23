В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!

Сейчас все веселее. С отрывом в пять очков пока лидирует «Динамо Брест». Его преследуют все тот же БАТЭ и «Шахтер Солигорск». В оставшейся трети чемпионата выделяются три ключевых матча. Любой из них наверняка повлияет на борьбу за чемпионство.

25 сентября. «Динамо Брест» – БАТЭ.

26 октября. «Шахтер Солигорск» – БАТЭ.

2 ноября. «Динамо Брест» – «Шахтер Солигорск».

Лидер – тот самый клуб с Марадоной?

Да, но Марадоны там уже нет (он гастролирует по миру). «Динамо Брест» надо знать не только по тому приглашению легенды. Сейчас там собрали состав, в котором качество сочетается с перспективой. Почти в каждой линии есть хотя бы один игрок, хорошо известный за пределами белорусского футбола.

Уже второй сезон в основе играет вратарь Александр Гутор. Он засветился в РПЛ («Оренбург») и УПЛ («Черноморец»), а потом вернулся в чемпионат Белоруссии. Еще в начале сезона Гутор предсказал, что в этом сезоне борьба за чемпионство будет до последнего тура. После восьмого тура сразу пять команд располагались в таблице на расстоянии трех очков.