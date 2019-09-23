В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!
Чемпионат Белоруссии избавился от вечного доминирования БАТЭ и превратился в интересное соревнование. БАТЭ выигрывал турнир 13 сезонов подряд – почти всегда это получалось вообще без проблем. Прошлый сезон БАТЭ взял с отрывом в девять очков: клуб выиграл 23 матча из 30.
Сейчас все веселее. С отрывом в пять очков пока лидирует «Динамо Брест». Его преследуют все тот же БАТЭ и «Шахтер Солигорск». В оставшейся трети чемпионата выделяются три ключевых матча. Любой из них наверняка повлияет на борьбу за чемпионство.
- 25 сентября. «Динамо Брест» – БАТЭ.
- 26 октября. «Шахтер Солигорск» – БАТЭ.
- 2 ноября. «Динамо Брест» – «Шахтер Солигорск».
Лидер – тот самый клуб с Марадоной?
Да, но Марадоны там уже нет (он гастролирует по миру). «Динамо Брест» надо знать не только по тому приглашению легенды. Сейчас там собрали состав, в котором качество сочетается с перспективой. Почти в каждой линии есть хотя бы один игрок, хорошо известный за пределами белорусского футбола.
Уже второй сезон в основе играет вратарь Александр Гутор. Он засветился в РПЛ («Оренбург») и УПЛ («Черноморец»), а потом вернулся в чемпионат Белоруссии. Еще в начале сезона Гутор предсказал, что в этом сезоне борьба за чемпионство будет до последнего тура. После восьмого тура сразу пять команд располагались в таблице на расстоянии трех очков.
В полузащите сразу несколько монументальных личностей. Сергей Кисляк играл в России за «Рубин» и «Краснодар», а сейчас один из лучших в «Динамо». Рядом с ним играет Павел Нехайчик (бывшие клубы: «Динамо», «Томь», «Оренбург»). У Нехайчика прямо сейчас лучший сезон в карьере. За 17 матчей он забил 11 голов и отдал пять голевых передач. Все мячи – с игры.
На матчи «Динамо» приезжал Евгений Савин. В очередном выпуске «КраСавы» он радовался голу вместе с Артемом Милевским. В «Динамо» Милевский даже в 34 года играет на приличном уровне: забил три гола, отдал пять голевых передач. Голами помогает и Денис Лаптев. Перед началом этого сезона его взяли из «Шахтера Солигорска». В «Динамо» у Лаптева пока 10+5 за 21 игру.
Кстати, главным конкурентом в «Динамо» считают совсем не БАТЭ. «Лично для меня ключевой матч будет с «Шахтером». Я еще вначале чемпионата говорил, что наш основной конкурент «Шахтер», – объяснял в интервью Tribuna.com руководитель «Динамо» Александр Зайцев. Он назвал этот год сезоном, когда можно взять чемпионство.
БАТЭ сбавил? «Шахтер» точно выдержит?
«Динамо Брест» – большой раздражитель для БАТЭ. Сначала «Динамо» выиграло Суперкубок Белоруссии, потом с минимальным счетом обыграло БАТЭ в чемпионате. За весь сезон у БАТЭ пока всего три поражения, но игры с «Динамо» воспринимают особенно остро. «Мы уже два раза им проиграли. Это задевает самолюбие», – говорил защитник БАТЭ Филипенко.
У БАТЭ неудачно сложилось еврокубковое лето. Даже в роли победителя чемпионата Белоруссии БАТЭ пришлось играть квалификацию Лиги чемпионов. Там команда слетела от «Русенборга». В ЛЕ – опять квалификация. Шансы были даже после гостевого поражения 0:3 от «Астаны», но дома БАТЭ забил только два мяча. Осенью команда сыграет только в домашнем чемпионате.
БАТЭ так расстроился, что в следующей игре слетел минскому «Динамо» (2:3). Три мяча в чемпионате Белоруссии БАТЭ не пропускал год. Даже в такой ситуации у игроков по-прежнему хорошая уверенность. «Будут матчи с Брестом и «Шахтером». Если выиграем оставшиеся матчи, то станем чемпионами. Все зависит от нас», – рассказывал капитан БАТЭ Игорь Стасевич.
У «Шахтера» по сравнению с ними выделяются два человеческих аргумента. Первый – Сергей Ташуев. В «Шахтере» он впервые работает в чемпионате Белоруссии, но в России тренировал «Краснодар», «Анжи» и «Кубань». Ташуеву уже 60 лет – у него достаточно опыта для первого серьезного прорыва. Он же позвал в клуб бывшего вратаря «Краснодара» и «Рубина» Фильцова и Дарко Бодула, недавно игравшего за «Амкар».
Главным легионером чемпионата Белоруссии неожиданно стал албанец Элис Бакай (тоже из «Шахтера»). Он уже перекрыл собственные показатели по прошлому сезону. Сейчас у Бакая девять голов и столько же ассистов за 18 игр чемпионата. Он стал первым иностранным игроком в истории турнира, закончившим с голом или передачей семь игр подряд. Осталось сохранить форму до конца сезона.