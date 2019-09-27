Думаете, у «Монако» ужас в обороне? Вы еще не видели игру защитников «Марселя»

Не будь таких явных ошибок, «Марсель» бы сейчас опережал всех в таблице, в том числе и «ПСЖ», уж на пять очков больше набрал бы точно.

Вообще, «Марсель»-2019/20 производит впечатление очень нервной и эмоционально крайне нестабильной команды. Вокруг нее пока мало позитивных историй, все больше негативных.

• В начале сезона «Марсель» расторг контракт с Адилем Рами. Тот пропустил тренировку, обманул руководство, сообщив, что должен уехать по семейным обстоятельствам, а сам отправился на съемки «Форт Боярд».

• Во втором туре «Марсель» не смог обыграть «Нант» (0:0) во многом из-за нереализованного пенальти Бенедетто. Изначально партнеру позволил пробить штатный пенальтист – Димитри Пайет. « Я объяснил, что подобное случилось в первый и последний раз. Мы с Пайетом работали над пенальти на протяжении всей предсезонной подготовки», – злился после матча Виллаш-Боаш.

• Сейчас по итогам семи туров Лиги 1 самая грубая команда – «Марсель». У нее уже целых 19 желтых карточек (больше никто не получил), есть два удаления, одно из которых, опять-таки, на нервах заработал Пайет (больше только у «Монако» – три, причем все довольно спорные). Да и фолов много – 14,9 в среднем за матч. Чаще «Марселя» в чемпионате нарушают правила только «Монпелье» и «Нант».