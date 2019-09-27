Думаете, у «Монако» ужас в обороне? Вы еще не видели игру защитников «Марселя»
Экс-тренер «Порту», «Зенита» и двух клубов АПЛ Андре Виллаш-Боаш возглавил летом «Марсель». Один из самых популярных клубов Франции не поднимался выше четвертого места уже шесть лет, а выигрывал чемпионат вообще еще в прошлом десятилетии. Сейчас поле семи туров сезона «Марсель» – шестой с отставанием в три очка от лидера – «ПСЖ».
АВБ гоняет команду по схеме 4-3-3 и практически не экспериментирует с составом. Слева в обороне давно играет Амави, справа либо японец Сакаи, либо уже почти ветеран команды Сарр, а в центре опытный арендованный у «Вильярреала» испанец Альваро составляет пару 19-летнему Камара. Периодически руководит всем этим голкипер Стив Манданда, отыгравший за «Марсель» уже более 500 матчей.
Вот только выглядит пока игра в обороне у «Марселя» не то что плохо, а даже чересчур комично. Притом что семь пропущенных голов в семи матчах – совсем не катастрофа. Другое дело, как совершаются эти ошибки.
Чемпионат начался с поражения дома от «Реймса». Как оказалось позже, «Реймс» поколотил в гостях и «ПСЖ», но все равно результат первого тура считался сенсацией. В эпизоде с первым голом «Реймс» в позиционной атаке умудрился выйти три в один. Высокая линия обороны Виллаша-Боаша жутко провалилась. Второй мяч был забит примерно так же.
В третьем туре «Марсель» обыграл на выезде «Ниццу», но пропустил с на ровном месте привезенного пенальти – Амави, исправляя позиционную ошибку, со всех ног несся в штрафную и врезался в соперника. Зачем? Ведь перед игроком «Ниццы» и так был партнер Амави, который перекрывал ему движение.
На видео смотрите с 2:23.
В матче пятого тура еще один глупый пенальти, на этот раз в Монако. Как в этом эпизоде Камара умудрился сыграть рукой, а главное – зачем? Следом был и второй гол с чудовищным беспорядком в обороне.
В шестом туре защита пошла еще дальше. Чем кататься по полю, не успевая, или хватать желтые карточки, делая пенальти, лучше просто забить в свои ворота. Автогол Сарра, и «Марсель» потерял очки с «Монпелье». На прострел соперника реагировало сразу два защитника «Марселя», один из которых четко его замкнул.
Наконец, седьмой тур. Новый уровень косяка защитника – загубить стопроцентный голевой момент. В центр обороны вышел Перрен, в одном из эпизодов он остался в чужой штрафной при атаке «Марселя» и промазал с нескольких метров перед чужими воротами. «Марсель» так и не забил аутсайдеру «Дижону» – 0:0.
Не будь таких явных ошибок, «Марсель» бы сейчас опережал всех в таблице, в том числе и «ПСЖ», уж на пять очков больше набрал бы точно.
Вообще, «Марсель»-2019/20 производит впечатление очень нервной и эмоционально крайне нестабильной команды. Вокруг нее пока мало позитивных историй, все больше негативных.
• В начале сезона «Марсель» расторг контракт с Адилем Рами. Тот пропустил тренировку, обманул руководство, сообщив, что должен уехать по семейным обстоятельствам, а сам отправился на съемки «Форт Боярд».
• Во втором туре «Марсель» не смог обыграть «Нант» (0:0) во многом из-за нереализованного пенальти Бенедетто. Изначально партнеру позволил пробить штатный пенальтист – Димитри Пайет. « Я объяснил, что подобное случилось в первый и последний раз. Мы с Пайетом работали над пенальти на протяжении всей предсезонной подготовки», – злился после матча Виллаш-Боаш.
• Сейчас по итогам семи туров Лиги 1 самая грубая команда – «Марсель». У нее уже целых 19 желтых карточек (больше никто не получил), есть два удаления, одно из которых, опять-таки, на нервах заработал Пайет (больше только у «Монако» – три, причем все довольно спорные). Да и фолов много – 14,9 в среднем за матч. Чаще «Марселя» в чемпионате нарушают правила только «Монпелье» и «Нант».
Есть и позитивный момент – команда проиграла только в первом туре, она не слишком отстала от лидеров, а в ближайшие три матча может и подтянуться к ним – играть «Марселю» с «Ренном», «Амьеном» и «Страсбуром», два из этих матчей будут дома.
А затем, 26 октября, гостевая заруба с «ПСЖ», и вот там будет крайне интересно посмотреть, насколько готова команда Виллаша-Боаша к большим свершениям в сезоне. Давая интервью перед сезоном, АВБ подчеркнул, что пока удовлетворится местом в тройке. Впрочем, если защитники все так же будут ошибаться каждый тур, вопросы о борьбе за высокие позиции отпадут сами собой.