В Турции локдаун до 17 мая, а финал Лиги чемпионов через двенадцать дней после. Никто не знает, как быть и будет ли вообще он там

Что к этому привело?

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил всплеск заболеваний коронавирусом. «Мы должны сократить суточный прирост числа заразившихся менее чем до 5 тысяч», – сказал он.

16 апреля в Турции был зафиксирован максимум заболевших с начала пандемии – 63 082 человека. 21 апреля было зарегистрировано рекордное количество смертей – 362.

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной на период с 15 апреля по 1 июня.

В конце мая в Стамбуле пройдет финал ЛЧ. Почему была выбрана именно Турция?

В 2017 году всего два стадиона были выбраны в качестве места для проведения финала ЛЧ-2019/20. Объясняется это тем, что страны, где проводится Евро-2020, заявить свои стадионы для этого финала ЛЧ не могли.

Так остались только две арены – «Эштадиу Да Луш» в Лиссабоне и Олимпийский стадион в Стамбуле. Спустя год УЕФА выбрал турецкий вариант.

Пандемия коронавируса вынудила провести финал без зрителей на «Да Луш», так что Стамбул получил решающий матч следующего сезона. На этом стадионе уже был финал – в 2005 году «Ливерпуль» проигрывал «Милану» 0:3, но сыграл 3:3 и победил в серии пенальти.