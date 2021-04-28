В Турции локдаун до 17 мая, а финал Лиги чемпионов через двенадцать дней после. Никто не знает, как быть и будет ли вообще он там
С 29 апреля по 17 мая в Турции введен жесткий вариант коронавирусных ограничений.
На 29 мая в Стамбуле запланирован финал Лиги чемпионов, который УЕФА рассчитывал провести со зрителями.
Что за ограничения введены в Турции на этот срок?
• Закрытие большей части учреждений, исключая те, что находятся в особом списке Министерства внутренних дел.
• Госслужащие будут работать удаленно.
• Ограничения на междугородние поездки. Для передвижения между регионами потребуется разрешение.
• Детские сады будут закрыты, в школах приостановится очное обучение.
• В общественном транспорте заполняемость не должна превышать 50%.
• Продуктовые магазины и рынки будут работать с 10 до 17 часов с понедельника по субботу.
При этом МВД Турции подтвердило, что комендантский час могут не соблюдать иностранные туристы, находящиеся в стране. Но известны случаи, когда граждане Турции пытались сойти за туристов, злоупотребляя правилами, и были оштрафованы.
Что к этому привело?
Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил всплеск заболеваний коронавирусом. «Мы должны сократить суточный прирост числа заразившихся менее чем до 5 тысяч», – сказал он.
16 апреля в Турции был зафиксирован максимум заболевших с начала пандемии – 63 082 человека. 21 апреля было зарегистрировано рекордное количество смертей – 362.
Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной на период с 15 апреля по 1 июня.
В конце мая в Стамбуле пройдет финал ЛЧ. Почему была выбрана именно Турция?
В 2017 году всего два стадиона были выбраны в качестве места для проведения финала ЛЧ-2019/20. Объясняется это тем, что страны, где проводится Евро-2020, заявить свои стадионы для этого финала ЛЧ не могли.
Так остались только две арены – «Эштадиу Да Луш» в Лиссабоне и Олимпийский стадион в Стамбуле. Спустя год УЕФА выбрал турецкий вариант.
Пандемия коронавируса вынудила провести финал без зрителей на «Да Луш», так что Стамбул получил решающий матч следующего сезона. На этом стадионе уже был финал – в 2005 году «Ливерпуль» проигрывал «Милану» 0:3, но сыграл 3:3 и победил в серии пенальти.
Финал точно состоится в срок?
«Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года состоится 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Стамбула, как и планировалось», – отрапортовала пресс-служба.
Заявление состоялось еще до ужесточения мер в Турции.
А как быть с фанатами на стадионе?
УЕФА планировал провести финал с болельщиками на трибунах. Об этом в марте писалESPN. Был расчет на определенное количество фанатов, притом проведение четвертьфиналов и полуфиналов в их присутствии оценивалось как маловероятное.
УЕФА также рассчитывал на результат вакцинации, учитывая, что в Европе растут ее темпы. В апреле УЕФА не давал комментариев по ситуации с болельщиками на финале.
Турецкие власти при помощи принятых радикальных мер рассчитывают справиться с пандемией к середине мая. Финал состоится через 12 дней после предполагаемого окончания жестких мер. Точно ли окончания?
«Такое радикальное снижение – более чем в 7 раз – за столь короткий срок смотрится маловероятным. А это значит, что меры в Турции будут продлеваться и далее и не ограничатся лишь сроком до 17 мая», – мнение автора телеграм-канала «Турция – это» Ивана Стародубцева.