Английских фанатов ждет платный карантин, если они поедут в Турцию на финал Лиги чемпионов. Англия договаривается о его переносе

Финал Лиги чемпионов запланирован на 29 мая. Пока официальным местом проведения остается Стамбул. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в главном матче турнира – это третий английский финал за всю историю Лиги чемпионов. Турция обещала, что допустит на игру 25 тысяч фанатов. На болельщиков «Челси» и «Ман Сити» рассчитано по четыре тысячи билетов.

Великобритания включила Турцию в красный список по коронавирусу. Это меняет все расклады по финалу ЛЧ

Грант Шаппс – государственный секретарь по транспорту Великобритании. Обычно он рассказывает все последние новости о ситуации с коронавирусом. Шаппс сообщает карантинные детали для людей, возвращающихся из разных стран. Сами страны вносятся в различные списки – от этого зависит возможное прохождение карантина.

Основные и главные списки – зеленый и красный. Страны из зеленого списка открыты для путешествий. Если жители Великобритании возвращаются из них, то им рекомендуется домашняя самоизоляция при сдаче теста. BBC писал о хитрости британцев: они летали домой через Турцию, потому что она была в зеленом списке.