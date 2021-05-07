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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #Челси

Английских фанатов ждет платный карантин, если они поедут в Турцию на финал Лиги чемпионов. Англия договаривается о его переносе

07 мая, 23:08

Keystone Press Agency/Global Look Press

Финал Лиги чемпионов запланирован на 29 мая. Пока официальным местом проведения остается Стамбул. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в главном матче турнира – это третий английский финал за всю историю Лиги чемпионов. Турция обещала, что допустит на игру 25 тысяч фанатов. На болельщиков «Челси» и «Ман Сити» рассчитано по четыре тысячи билетов.

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Грант Шаппс – государственный секретарь по транспорту Великобритании. Обычно он рассказывает все последние новости о ситуации с коронавирусом. Шаппс сообщает карантинные детали для людей, возвращающихся из разных стран. Сами страны вносятся в различные списки – от этого зависит возможное прохождение карантина.

Основные и главные списки – зеленый и красный. Страны из зеленого списка открыты для путешествий. Если жители Великобритании возвращаются из них, то им рекомендуется домашняя самоизоляция при сдаче теста. BBC писал о хитрости британцев: они летали домой через Турцию, потому что она была в зеленом списке.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Великобритании обязаны сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, когда возвращаются в страну. Если они получают отрицательные результаты, то для путешественников из зеленого списка самоизоляция кончается досрочно. Evening Standard расписывал подробности о янтарном списке стран. Он чуть сложнее зеленого, но тоже допускает раннее окончание изоляции.

На последней пресс-конференции Шаппс рассказал, что Турция, Мальдивы и Непал добавляются в красный список. Новые правила начнут действовать с 17 мая. Шаппс сказал, что фанатам следует отменить поездку на финал Лиги чемпионов. Если люди поедут в Турцию, потом они обязаны пройти десятидневный карантин в отеле. И заплатить за него 1750 фунтов.

The Gurdian пишет, что теперь финал Лиги чемпионов находится под угрозой переноса. У английских футболистов пока тоже нет отдельного разрешения, что потом им не придется проходить обязательный карантин в отеле. Шаппс подтвердил: FA уже начала переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов на один из британских стадионов.

Слова Шаппса: «Я разговаривал с министром спорта. Мы открыты для этого матча. Это решение принимает УЕФА, но в финале участвуют два английских клуба. Ждем, что они скажут». Представитель УЕФА рассказал The Gurdian, что организация только узнала о внесении Турции в красный список. Теперь всем необходимо время на раздумья.

«Уэмбли» точно не примет финал Лиги чемпионов, но за перенос вписываются даже фанаты

Разговоры о переносе ведутся не первый день. До этого сложный момент был с самой Турцией: руководство страны ввело полный локдаун до 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Мы подробно рассказывали об этой ситуации в отдельном материале.

До этого УЕФА продвигал позицию, что финал Лиги чемпионов все равно состоится в Стамбуле: «Игра пройдет с ограниченным количеством зрителей. Мы уверены, что временная изоляция не повлияет на ход матча».

Английские фанаты в это время готовятся к частичному заполнению стадионов. Два последних тура АПЛ пройдут с заполняемостью стадионов на 10 тысяч зрителей. Фанаты получили по шесть тысяч билетов на финал Кубка Англии.

www.imago-images.de/Global Look Press

Фонд болельщиков «Челси» Chelsea Supporters’ Trust объявил, что на этой неделе его представители встретятся с президентом УЕФА Чефериным. Они тоже обсудят возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Англию.

The Athletic напоминает: в день финала Лиги чемпионов в Англии запланирован финал плей-офф Чемпионшипа. Он пройдет на «Уэмбли», поэтому этот стадион не будет доступным для переноса. Сейчас англичане обсуждают другие варианты.

Sky Sports рассказывает, что «Астон Вилла» уже предложила собственный стадион в качестве места проведения финала Лиги чемпионов. Автор материала Роб Дорсетт объяснил, что сейчас арена не соответствует критериям УЕФА – нужно адаптировать ложу прессы и места для камер.

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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