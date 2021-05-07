УЕФА
Лига чемпионов
Примера
АПЛ
Лига Европы
Поделиться:
Комментарии:
0
#УЕФА #Лига чемпионов #Примера #Лига Европы #АПЛ

Клубы АПЛ установят рекорд по набранным очкам в таблице УЕФА. Они превзойдут достижение испанских команд

07 мая, 15:30

Английская премьер-лига (АПЛ) в обновленной таблице коэффициентов УЕФА установит рекорд европейских клубов. Это произойдет из-за выхода трех команд АПЛ в финалы еврокубков:

Пока клубы АПЛ набрали 23,928 очка коэффициентов – столько же набрали клубы Примеры в рекордном сезоне-2015/16. А поскольку победителем ЛЧ точно станет один из английских клубов, то АПЛ наберет минимум 24,214 очка, подсчитал ESPN.

  • Коэффициент высчитывается по результатам команд каждой страны. Победы в еврокубках приносят по два балла, прохождение определенных этапов – бонусы.
  • Очки суммируются и делятся на число команд, представляющих страну. Так формируется коэффициент.

Также АПЛ сместил Примеру с первого места в таблице коэффициентов впервые за девять лет. Рейтинг формируют по итогам выступлений клубов за пятилетний период. Английские команды выступили в еврокубках лучше испанских команд в трех последних сезонах из пяти.

Поэтому АПЛ возглавит таблицу коэффициентов впервые с сезона-2011/12. После этого розыгрыша в течение девяти сезонов лидировала Примера.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ESPN
Еще по теме
«Челси» просто обожает выходить в финалы еврокубков с тренерами, которые пришли по ходу сезона
Момент, когда мы почти поверили в камбэк «Ромы» против «МЮ». Три удара в упор Де Хеа в течение минуты!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#УЕФА
#Лига чемпионов
#Примера
#Лига Европы
#АПЛ