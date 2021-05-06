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#Челси #Лига чемпионов

У «Челси» в финалах ЛЧ сыграют и мужская, и женская команды – это первый случай в истории турнира

06 мая, 00:07

🔵 «Челси» обыграл 2:0 «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал. 

🏟️ Соперником будет «Манчестер Сити», игра состоится в Стамбуле 29 мая.

🔵 Женская команда «Челси» тоже сыграет в финале. Она прошла «Баварию» (1:2, 4:1) и попала в финал на «Барселону».

🏟️ Матч пройдет в Гетеборге 16 мая.

В Лиге чемпионов еще никогда в одном и том же сезоне мужская и женская команда не доходили до финалов одновременно.

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