Марсело чуть не пропустил полуфинал ЛЧ из-за обязанности наблюдателя на выборах в Испании. «Реал» спасла незнакомая бабуля
5 мая «Реал» на выезде сыграет второй полуфинальный матч против «Челси». Еще до матча Зидан немного понервничал – под вопросом было участие Марсело в этой встрече.
Что случилось?
На данный момент в Мадриде проводятся выборы в городскую Ассамблею. Изначально был сформирован состав независимых наблюдателей. Но один из них не прибыл (по неизвестным причинам) на мероприятие. Марсело был первым запасным – так решили власти Мадрида.
В этот же день «Реал» вылетал в Лондон на матч Лиги чемпионов. И время вылета совпадало с проведением выборов. «Реал» подавал апелляцию на участие Марсело в них, но администрация Мадрида отклонила ее. Долгое время не было информации, сыграет ли Марсело против «Челси». Испанские медиа даже устроили слежку за Марсело на выборах и транслировали чуть ли не каждый его шаг.
Есть видео, как Марсело прибыл на избирательный участок.
А вот видео, как Марсело покидает его. За 10 минут до этого прибыл второй запасной кандидат. Испанские медиа пишут, что это какая-то пожилая женщина, которая вообще не собиралась на избирательный участок в тот день из-за статуса запасного. Но она согласилась помочь, когда узнала, кого должна заменить.
Марсело успел на самолет, потому что в тот день он был наблюдателем в школе города Алькобендас (пригород Мадрида) – она находится в 15 минутах езды как от базы «Реала», так и от городского аэропорта имени Адольфо Суареса.
Сразу же после того, как Марсело сменил другой наблюдатель, его забрал водитель от «Реала», и они поехали в аэропорт. The Athletic пишет, что Марсело покинул избирательный участок в 08:30 по местному времени. Вылет «Реала» в Лондон был запланирован в 10:30.
А почему вообще Марсело участвует в этом? Он же бразилец
Марсело родился в Рио-де-Жанейро и до 18 лет жил (и играл) в Бразилии. В 2007-м его позвал «Реал», с тех пор он без перерыва играет в Испании. В 2011 году он принял испанское гражданство, чтобы не занимать ограниченные места под футболистов не из Евросоюза. Тогда он говорил:
«Я полюбил страну. Мне нравятся, язык, культура, местный менталитет. Испания очень похожа на Бразилию. Мне и моей семье комфортно здесь. Поэтому я счастлив иметь двойное гражданство. Это решение далось мне очень легко, ведь я в какой-то мере чувствую себя испанцем».
Сторонние наблюдатели в Ассамблею Мадрида выбираются случайным образом. За эту работу получает 65 евро (оплачивается, потому что из-за выборов жители могут пропустить рабочий день). По закону Испании, каждый гражданин должен явиться в назначенный ему пункт, если его выбрали наблюдателем. Это обязанность закреплена в стране конституционно.
И Марсело – не первый футболист, который выполняет эти обязательства. В 2019 году власти выбрали вратаря «Леванте» Айтора Фернандеса. Но сами выборы проходили в день его матча против «Атлетика».
«Леванте», как и «Реал», подавал апелляцию на участие Фернандеса. Первую власти отклонили. Вторую они приняли и отпустили Фернандеса на игру.