Марсело чуть не пропустил полуфинал ЛЧ из-за обязанности наблюдателя на выборах в Испании. «Реал» спасла незнакомая бабуля

5 мая «Реал» на выезде сыграет второй полуфинальный матч против «Челси». Еще до матча Зидан немного понервничал – под вопросом было участие Марсело в этой встрече.

Что случилось?

На данный момент в Мадриде проводятся выборы в городскую Ассамблею. Изначально был сформирован состав независимых наблюдателей. Но один из них не прибыл (по неизвестным причинам) на мероприятие. Марсело был первым запасным – так решили власти Мадрида.

В этот же день «Реал» вылетал в Лондон на матч Лиги чемпионов. И время вылета совпадало с проведением выборов. «Реал» подавал апелляцию на участие Марсело в них, но администрация Мадрида отклонила ее. Долгое время не было информации, сыграет ли Марсело против «Челси». Испанские медиа даже устроили слежку за Марсело на выборах и транслировали чуть ли не каждый его шаг.

Есть видео, как Марсело прибыл на избирательный участок.