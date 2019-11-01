«Брат, я начал рыдать. Прямо на поле». Монолог Марсело – что внутри головы чемпиона перед финалом

ThePlayersTribune выпустил монолог Марсело. Он рассказал победах в финалах Лиге чемпионов, тяжелом детстве, мотивации дедушки и о «Реале», карьеру в котором Марсело до сих пор считает сказкой.

Мы перевели текст.

«Я сгрыз от волнения все ногти, и это жутко бесило мою жену»

Я не мог дышать. Я пытался не паниковать. Это было в раздевалке прямо перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в 2018 году.

Мне казалось, что что-то застряло у меня прямо в груди. Я чувствовал огромное давление. Ты понимаешь, о каком чувстве я говорю? Совсем не о нервах. Нервы в футболе – это нормально. Я говорю о совершенно других ощущениях.

Брат, мне казалось, что я задыхаюсь.

Все началось ночью перед финалом. Я не мог есть. Я не мог спать. Я думал только о матче. Я сгрыз от волнения все ногти, и это жутко бесило мою жену Кларис.

Еще раз: нервы в футболе – это нормально. Но если вы не нервничаете перед финалом, вы не настоящий. Просто пытаетесь не срать в штаны. Это правда, брат: не нервничать нельзя.