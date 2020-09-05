На руке Марсело набито тату с изображением машины дедушки. Это память о тяжелом детстве
У Марсело было сложное детство: родители работали с утра и до ночи, получали немного и кое-как обеспечивали семью. Мама была учительницей и постоянно подрабатывала уборщицей в кафе и магазинах. Отец был пожарным.
Об этом периоде жизни Марсело говорил так:
«Папа часто показывал мне костюмы пожарных. Я сначала хотел стать им. Но потом я узнал, сколько получают пожарные и насколько это опасная профессия. И понял: я хочу большего.
Это был тяжелый период, я почти не видел родителей, моим воспитанием занимались бабушка и дедушка. Бабушка помогала с уроками, дедушка учил каким-то вещам по хозяйству. Это были полезные знания».
С 9 лет Марсело занимался футзалом. Ради тренировок нужно было ездить каждый день из одного конца Рио на другой, но у семьи не было денег на автобус для него. Поэтому его каждый день возил дедушка – на стареньком Volkswagen Beetle.
Вот что Марсело говорит об этом:
«Это очень важная часть моей истории – она полностью связана с этой машиной. Дедушка на ней учил меня водить. Он довозил меня каждый день на тренировки. Помню, она была очень старенькой. Там даже автоматически менялась радиостанция, если дедушка резко поворачивал руль».
В интервью Марсело говорил, что любит вспоминать тот период – в память о своем детстве он даже сделал тату с изображением той машины на правой руке.
«У меня не было ни копейки в кармане. Но именно тогда я понял: нужно ценить каждый момент и радоваться жизни, даже если у тебя нет ничего. Это здорово помогает мне и сейчас, когда я в «Реале». Эти мысли не дают мне забыть, откуда я вышел».