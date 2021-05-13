Финал Лиги чемпионов перенесен в Португалию. Матч пройдет на стадионе «Драгау»

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов. УЕФА объявил о переносе игры в Португалию. Она пройдет на стадионе «Драгау», где играет «Порту».

Фанаты «Ман Сити» и «Челси» получат по 6 тысяч билетов. Матч состоится 29 мая.

Изначально проведение игры планировалось в турецком Стамбуле. Великобритания включила Турцию в красный список стран. Если бы фанаты и футболисты туда поехали, потом они проходили бы платный карантин.

Англия тоже претендовала на проведение финала Лиги чемпионов. УЕФА пишет, что перенос туда не состоялся из-за карантинных мер.