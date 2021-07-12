Евро-2020
Италия
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Италия

🇮🇹 Италия – победитель Евро-2020

вчера, 00:54

В финале Евро-2020 Италия победила Англию в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1.

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
  • Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Это ее четвертый финал Евро.
  • На групповом этапе Италия набрала девять очков (три победы из трех), в 1/8 финала победила Австрию (2:1), в 1/4 – Бельгию (2:1), в 1/2 – Испанию (1:1; 4:2 по пенальти).
  • Англия и Италия не пропустили голов на групповом этапе. Раньше такое удавалось четырем командам.
  • Англия – первая сборная в истории Евро, которая не пропустила голов в пяти стартовых играх. Первый гол она пропустила в полуфинале от Дании.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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