Евро-2020
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🇮🇹 Италия – победитель Евро-2020
вчера, 00:54
- Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Это ее четвертый финал Евро.
- На групповом этапе Италия набрала девять очков (три победы из трех), в 1/8 финала победила Австрию (2:1), в 1/4 – Бельгию (2:1), в 1/2 – Испанию (1:1; 4:2 по пенальти).
- Англия и Италия не пропустили голов на групповом этапе. Раньше такое удавалось четырем командам.
- Англия – первая сборная в истории Евро, которая не пропустила голов в пяти стартовых играх. Первый гол она пропустила в полуфинале от Дании.
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