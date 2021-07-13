«Мы хозяева своей судьбы». Видео из раздевалки Италии, как Манчини настраивает команду перед финалом

Известно, что это отрывок из фильма «Синяя мечта – дорога на «Уэмбли». Документалка выйдет 15 июля на канале Rai1.

Манчини просто называет фамилии или имена игроков, пишет их на доске. Тут случился забавный момент. Манчини назвал Леонардо Спинаццолу, который травмировался в игре с Бельгией и на костылях праздновал с командой после финала. Манчини улыбнулся и дописал Эмерсона, который его заменяет.

Травмированный Спинаццола на костылях первым из итальянцев приковылял на награждение. И потом радостно катался на спинах других

После объявления состава Манчини спокойно сказал последнюю перед матчем речь: