«Мы хозяева своей судьбы». Видео из раздевалки Италии, как Манчини настраивает команду перед финалом
В тиктоке блогера Леонардо Варваро появился момент, как тренер Италии Роберто Манчини объявляет состав перед финалом Евро-2020 против Англии.
Известно, что это отрывок из фильма «Синяя мечта – дорога на «Уэмбли». Документалка выйдет 15 июля на канале Rai1.
Манчини просто называет фамилии или имена игроков, пишет их на доске. Тут случился забавный момент. Манчини назвал Леонардо Спинаццолу, который травмировался в игре с Бельгией и на костылях праздновал с командой после финала. Манчини улыбнулся и дописал Эмерсона, который его заменяет.
Травмированный Спинаццола на костылях первым из итальянцев приковылял на награждение. И потом радостно катался на спинах других
После объявления состава Манчини спокойно сказал последнюю перед матчем речь:
«Мне больше нечего сказать. Вы знаете, кто мы и почему мы здесь неслучайно. Мы хозяева своей судьбы, мы знаем, что нужно делать».
Для тех, кто еще хочет попраздновать победу Италии. Окунайтесь в эмоции:
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