Дед форварда сборной Италии размахивал ножом в баре, отец – разбил машины на клубной базе «Ромы»

22-летний итальянский нападающий Джанлука Скамакка принадлежит «Сассуоло», ездит по арендам, играет за итальянские сборные всех возрастов и уже даже дебютировал в главной национальной команде.

Наряду с этим, Скамакка периодически слышит в новостях свою фамилию, которые связывают с хулиганством, хотя сам он никакого отношения к этому не имеет.

Вот две странные истории этого года.

🌩️ В мае его отец Эмилиано Скамакка в толстовке с логотипом «Сассуоло» ворвался в спортивный центр «Ромы» – там расколотил бейсбольной битой несколько автомобилей, которые принадлежали сотрудникам клуба. Лупил по воротам, символу спортцентра, кричал, что нужны деньги. А затем распугал молодежную команду, которая там тренировалась.

В конечном итоге, полиция его задержала и еще отправила на проверку психического здоровья. Эмилиано Скамакка работает сантехником.

🌩️️️ В ноябре его 66-летний дед Сальваторе Скамакка был в состоянии опьянение (не уточняется – какого) повздорил в баре с другим посетителем и приставил ему нож к горлу, при этом ранив его. Отягчающие обстоятельства тоже были – хранение оружия, оскорбление сотрудник и сопротивление при аресте.