Дед форварда сборной Италии размахивал ножом в баре, отец – разбил машины на клубной базе «Ромы»
22-летний итальянский нападающий Джанлука Скамакка принадлежит «Сассуоло», ездит по арендам, играет за итальянские сборные всех возрастов и уже даже дебютировал в главной национальной команде.
Наряду с этим, Скамакка периодически слышит в новостях свою фамилию, которые связывают с хулиганством, хотя сам он никакого отношения к этому не имеет.
Вот две странные истории этого года.
🌩️ В мае его отец Эмилиано Скамакка в толстовке с логотипом «Сассуоло» ворвался в спортивный центр «Ромы» – там расколотил бейсбольной битой несколько автомобилей, которые принадлежали сотрудникам клуба. Лупил по воротам, символу спортцентра, кричал, что нужны деньги. А затем распугал молодежную команду, которая там тренировалась.
В конечном итоге, полиция его задержала и еще отправила на проверку психического здоровья. Эмилиано Скамакка работает сантехником.
🌩️️️ В ноябре его 66-летний дед Сальваторе Скамакка был в состоянии опьянение (не уточняется – какого) повздорил в баре с другим посетителем и приставил ему нож к горлу, при этом ранив его. Отягчающие обстоятельства тоже были – хранение оружия, оскорбление сотрудник и сопротивление при аресте.
Реакция на поведение деда пока неизвестна. Но Скамакка был шокирован, когда услышал про отца: «Очень сожалею. И не знаю, что сказать – мы почти не видимся». Что происходило в семье Скамакки? Отсюда многое понятно:
Его родители никогда не разводились, потому что никогда не были женаты.
🔗 Скамакка был с детства очень близко с матерью и сестрой.
🔗 В 16 лет он покинул академию «Ромы» и перебрался в «ПСВ». Плюс еще был в том, что клуб нашел работу и для мамы.
🔗 Отец не имеет никакого отношения к карьере сына – так говорил и сам Скамакка.
🔗 Сейчас он играет за «Сассуоло». Клуб к середине ноября зависает ближе к концу турнирной таблице – одинаково по пять очков и до зоны еврокубков и до зоны вылета.
Скамакка играет регулярно, но больше выходя на замену. У него два гола – оба в ворота «Дженоа». А за сборную действующих чемпионов Европы он отыграл еще в сентябре – полчаса в матче против Литвы.