Джанлука Скамакка
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джанлука Скамакка

Дед форварда сборной Италии размахивал ножом в баре, отец – разбил машины на клубной базе «Ромы»

вчера, 19:28
Михаил Морозов

22-летний итальянский нападающий Джанлука Скамакка принадлежит «Сассуоло», ездит по арендам, играет за итальянские сборные всех возрастов и уже даже дебютировал в главной национальной команде.

Наряду с этим, Скамакка периодически слышит в новостях свою фамилию, которые связывают с хулиганством, хотя сам он никакого отношения к этому не имеет.

Вот две странные истории этого года.

🌩️ В мае его отец Эмилиано Скамакка в толстовке с логотипом «Сассуоло» ворвался в спортивный центр «Ромы» – там расколотил бейсбольной битой несколько автомобилей, которые принадлежали сотрудникам клуба. Лупил по воротам, символу спортцентра, кричал, что нужны деньги. А затем распугал молодежную команду, которая там тренировалась.

В конечном итоге, полиция его задержала и еще отправила на проверку психического здоровья. Эмилиано Скамакка работает сантехником.

🌩️️️ В ноябре его 66-летний дед Сальваторе Скамакка был в состоянии опьянение (не уточняется – какого) повздорил в баре с другим посетителем и приставил ему нож к горлу, при этом ранив его. Отягчающие обстоятельства тоже были – хранение оружия, оскорбление сотрудник и сопротивление при аресте.

Реакция на поведение деда пока неизвестна. Но Скамакка был шокирован, когда услышал про отца: «Очень сожалею. И не знаю, что сказать – мы почти не видимся». Что происходило в семье Скамакки? Отсюда многое понятно:

Его родители никогда не разводились, потому что никогда не были женаты.

🔗 Скамакка был с детства очень близко с матерью и сестрой.

🔗 В 16 лет он покинул академию «Ромы» и перебрался в «ПСВ». Плюс еще был в том, что клуб нашел работу и для мамы.

🔗 Отец не имеет никакого отношения к карьере сына – так говорил и сам Скамакка.

🔗 Сейчас он играет за «Сассуоло». Клуб к середине ноября зависает ближе к концу турнирной таблице – одинаково по пять очков и до зоны еврокубков и до зоны вылета.

Скамакка играет регулярно, но больше выходя на замену. У него два гола – оба в ворота «Дженоа». А за сборную действующих чемпионов Европы он отыграл еще в сентябре – полчаса в матче против Литвы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: LaPresse / Keystone Press Agency / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Райола постоянно воюет с итальянскими клубами. От него уходят игроки, а босс «Наполи» мечтает ударить
Италия увязла в Северной Ирландии и рухнула в стыки. Это может усложнить задачу России по выходу на ЧМ
Два матча Жоржиньо против Швейцарии – два незабитых пенальти. Забей оба – Италия бы уже вышла на ЧМ
Историческое поражение Италии, которое закончило длиннейшую серию: 17-летний испанец – в основе, а Милан освистал Доннарумму
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джанлука Скамакка