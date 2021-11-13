Жоржиньо
ЧМ-2022
Италия
Швейцария
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#Жоржиньо #ЧМ-2022 #Италия #Швейцария

Два матча Жоржиньо против Швейцарии – два незабитых пенальти. Забей оба – Италия бы уже вышла на ЧМ

13 ноября, 01:09
Михаил Морозов

Ключевой матч группы С квалификации к ЧМ-2022Италия лидировала вместе со Швейцарией и принимала ее дома. Пять месяцев назад на Евро был вынос – итальянцы легко выиграли 3:0.

Сейчас – более интересная ситуация. У них было по 14 очков. Выше стояла Италия по разнице мячей – это главный критерий при равенстве очков. Три возможных варианта:

🔵 Победа Италии – тогда в последнем туре для первого места ей хватит и ничьей.

◾️ Ничья – обе сборные попытаются набить разницу мячей.

🔴 Победа Швейцарии – теперь уже ей для лидерства хватит ничьей в последнем туре.

Матч и складывался на три результата.

Сначала повела Швейцария – очень классный гол Видмера:

Затем Италия сравняла – швейцарцы не уследили за перемещениями соперников. Любопытный мяч:

А в конце Италия была в шаге от победы. На 90-й минуте пенальти бил Жоржиньо. Но запульнул совсем высоко.

Мы помним его промах в финале Евро, но почти во всех остальных пенальти в этом году он был безупречен. Вот только в первой игре против Швейцарии Жоржиньо пенальти не забил. Сейчас опять Швейцария, опять пенальти и опять промах.

Если бы забил оба раза, у Италии было бы на четыре очка больше, а у Швейцарии – на два меньше. И уже все было бы ясно.

Но что теперь получается:

🔹 Италия все еще опережает Швейцарию по разнице мячей – 13:2 против 11:2.

🔹 Это означает, что Швейцарии нужно в последнем туре гораздо крупнее обыгрывать дома Болгарию, чем Италия в гостях победит Северную Ирландию.

🔹 Если разница будет одинаковой, то выше окажется тот, кто забил больше.

🔹 Но если одинаковыми будут и забитые, и пропущенные (например, 14:2 у обоих), то выше будет Швейцария. Включится следующий критерий – личные встречи с учетом гостевых голов (0:0 в Швейцарии, 1:1 в Италии).

Матчи пройдут 15 ноября. И это очень интригует. Если бы первым критерием выступали личные встречи, то победа Швейцарии в последнем туре позволила бы ей выиграть группу без оглядки на Италию. Но сейчас нужно будет забивать много.

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Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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