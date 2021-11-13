Два матча Жоржиньо против Швейцарии – два незабитых пенальти. Забей оба – Италия бы уже вышла на ЧМ

Ключевой матч группы С квалификации к ЧМ-2022 – Италия лидировала вместе со Швейцарией и принимала ее дома. Пять месяцев назад на Евро был вынос – итальянцы легко выиграли 3:0.

Сейчас – более интересная ситуация. У них было по 14 очков. Выше стояла Италия по разнице мячей – это главный критерий при равенстве очков. Три возможных варианта:

🔵 Победа Италии – тогда в последнем туре для первого места ей хватит и ничьей.

◾️ Ничья – обе сборные попытаются набить разницу мячей.

🔴 Победа Швейцарии – теперь уже ей для лидерства хватит ничьей в последнем туре.

Матч и складывался на три результата.

Сначала повела Швейцария – очень классный гол Видмера: