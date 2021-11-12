Форвард Андорры получил красную карточку за фол на 11-й секунде – двинул защитника локтем
Два дня подряд буйствуют игроки слабых европейских команд в играх против фаворитов:
🟥 11 ноября – защитник сборной Лихтештейна Хофер шипами въехал в Горецку и удалился в начале матча. В итоге немцы запихали сопернику девять голов.
🟥 12 ноября – нападающий сборной Андорры Фернандес отмахнулся от Глика и удалился в начале матча. Поляки тут же ответили двумя голами и наверняка забьют много.
У Хофера был ужасный фол, но у Фернандеса он был еще более удивительным. Потому что состоялся на 11-й (!!) секунде.
Команда развела мяч, последовал навес вперед, и Фернандес ударил локтем Глика. Сфолил на 11-й секунде, увидел красную карточку на 20-й.
Рекорд ли это? Возможно, УЕФА расскажет нам чуть позже.
Уже посыпались шутки о том, как провел этот матч Фернандес. И ведь игра зачтется как сыгранная в его статистике.
Матчи в группе – решающие, но Польша может готовиться к стыковым матчам. Она шла второй и на три очка отставала от Англии, которая играет с Албанией и Сан-Марино и уж точно не упустит первое место.
Догнать Польшу после этого тура тоже никому не удастся – Албания отстанет на пять очков, Венгрия – на шесть. Матч Польши против Венгрии в последнем туре уже просто будет тренировочным.