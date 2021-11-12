Польша
ЧМ-2022
Андорра
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#Польша #ЧМ-2022 #Андорра

Форвард Андорры получил красную карточку за фол на 11-й секунде – двинул защитника локтем

12 ноября, 23:14

Скриншот с твиттера «Матч ТВ»

Два дня подряд буйствуют игроки слабых европейских команд в играх против фаворитов:

🟥 11 ноября – защитник сборной Лихтештейна Хофер шипами въехал в Горецку и удалился в начале матча. В итоге немцы запихали сопернику девять голов.

🟥 12 ноября – нападающий сборной Андорры Фернандес отмахнулся от Глика и удалился в начале матча. Поляки тут же ответили двумя голами и наверняка забьют много.

У Хофера был ужасный фол, но у Фернандеса он был еще более удивительным. Потому что состоялся на 11-й (!!) секунде.

Команда развела мяч, последовал навес вперед, и Фернандес ударил локтем Глика. Сфолил на 11-й секунде, увидел красную карточку на 20-й.

Рекорд ли это? Возможно, УЕФА расскажет нам чуть позже.

Уже посыпались шутки о том, как провел этот матч Фернандес. И ведь игра зачтется как сыгранная в его статистике.

Матчи в группе – решающие, но Польша может готовиться к стыковым матчам. Она шла второй и на три очка отставала от Англии, которая играет с Албанией и Сан-Марино и уж точно не упустит первое место.

Догнать Польшу после этого тура тоже никому не удастся – Албания отстанет на пять очков, Венгрия – на шесть. Матч Польши против Венгрии в последнем туре уже просто будет тренировочным.

Матч завершен
Андорра
Валес 45
1:4
Матч завершен
Польша
Левандовски 5
Йозвяк 11
Милик 45
Левандовски 73
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