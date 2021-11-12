Форвард Андорры получил красную карточку за фол на 11-й секунде – двинул защитника локтем

Два дня подряд буйствуют игроки слабых европейских команд в играх против фаворитов:

🟥 11 ноября – защитник сборной Лихтештейна Хофер шипами въехал в Горецку и удалился в начале матча. В итоге немцы запихали сопернику девять голов.

🟥 12 ноября – нападающий сборной Андорры Фернандес отмахнулся от Глика и удалился в начале матча. Поляки тут же ответили двумя голами и наверняка забьют много.

У Хофера был ужасный фол, но у Фернандеса он был еще более удивительным. Потому что состоялся на 11-й (!!) секунде.

Команда развела мяч, последовал навес вперед, и Фернандес ударил локтем Глика. Сфолил на 11-й секунде, увидел красную карточку на 20-й.