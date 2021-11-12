Андорра - Польша: 12 ноября 2021 смотреть онлайн

Андорра
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Андорра - Польша: 12 ноября 2021 смотреть онлайн

Польша
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур

Отбор ЧМ. Европа,

9 тур
12 нояб. 2021, 22:45 МСК
12.11.2021, 22:45 МСК
пятница
Cтадион Эстади Насьонал
Эстади Насьонал
Андорра-ла-Велья
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Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Андорра
мин
17
Сервос
Жоан Сервос
1
Хосеп Гомес
Хосеп Гомес
22
Куку
Куку
15
Сан Николас
Мойсес Сан Николас
18
Рубио
Хесус Рубио
4
Ребес
Марк Ребес
3
Валес
Марк Валес
8
Виейра
Марсио Виейра
10
Алаез
Жорди Алаез
19
Льовера
Макс Льовера
16
Мартинес
Алешандре Мартинес
Запасные
5
Эмили Гарсия
Эмили Гарсия
-
2
Мартинес
Кристиан Мартинес
-
19
Родригес
Адриан Родригес
-
6
Алаведра
Альберт Алаведра
-
7
Пужоль
Марк Пужоль
-
21
Гарсия
Марк Гарсия
-
11
Морено
Серхи Морено
-
23
Клементе
Людовик Клементе
-
9
Санчес
Аарон Санчес
-
14
Сан-Никола
Луиджи Сан-Никола
-
Польша
мин
8
Хелик
Михал Хелик
1
Щесны
Войцех Щесны
5
Беднарек
Ян Беднарек
3
Реца
Аркадиуш Реца
18
Берешиньски
Бартош Берешиньски
10
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
20
Зелински
Петр Зелински
16
Модер
Якуб Модер
19
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
9
Левандовски
Роберт Левандовски
7
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
22
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
12
Скорупски
Лукаш Скорупски
-
15
Глик
Камиль Глик
-
4
Давидович
Павел Давидович
-
2
Пиатковски
Камиль Пиатковски
-
13
Рыбус
Мацей Рыбус
-
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
-
17
Плахета
Пшемыслав Плахета
-
14
Козловски
Каспер Козловски
-
11
Гросицки
Камил Гросицки
-
23
Пентек
Кшиштоф Пентек
-
21
Йозвяк
Камил Йозвяк
-

Новости

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19 ноября 2019, 15:15