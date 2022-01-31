Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши. Россия сыграет против нее в стыковых матчах ЧМ-2022

Прошлым тренером Польши был Паулу Соуза, который в конце 2021 года ушел в бразильский «Фламенго». После этого Польша осталась без штаба и тренера. Глава футбольной ассоциации Польши назвал это «действительно сложной ситуацией».

Михневич работал в юношеской сборной Польши в 2017-2020 годах, а после этого возглавлял «Легию». С ней он выступал в Лиге Европы (в одной группе с московским «Спартаком»), но не вышел в плей-офф.

Соперником Польши в стыковых матчах за выход на ЧМ будет Россия. Игра пройдет 24 марта, победитель сыграет против Швеции или Чехии 29 марта.