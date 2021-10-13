ЧМ-2022
Албания
Польша
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#ЧМ-2022 #Польша #Албания

Польша обыграла Албанию в квалификации ЧМ-2022. Матч прерывался из-за поведения фанатов

час назад

Польша победила Албанию (1:0) в матче квалификации ЧМ-2022. Так Польша обошла Албанию в таблице отбора. У команд остается еще по две игры в отборочном турнире.

Единственный гол в ворота Албании забил Кароль Свидерски. Сразу после этого фанаты Албании бросили бутылки в игроков Польши. Матч остановился примерно на 20 минут.

Теперь Польша занимает второе место в группе. Она отстает от лидирующей Англии на три очка. Албания идет третьей.

Напрямую на ЧМ-2022 попадает одна команда из каждой группы. Сборные со вторых мест играют отдельный мини-турнир, где нужно победить в двух матчах.

Матч завершен
Албания
0:1
Матч завершен
Польша
Свидерски 77
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер журналиста Джеймса Нолтона
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