Польша обыграла Албанию в квалификации ЧМ-2022. Матч прерывался из-за поведения фанатов

Польша победила Албанию (1:0) в матче квалификации ЧМ-2022. Так Польша обошла Албанию в таблице отбора. У команд остается еще по две игры в отборочном турнире.

Единственный гол в ворота Албании забил Кароль Свидерски. Сразу после этого фанаты Албании бросили бутылки в игроков Польши. Матч остановился примерно на 20 минут.

Теперь Польша занимает второе место в группе. Она отстает от лидирующей Англии на три очка. Албания идет третьей.

Напрямую на ЧМ-2022 попадает одна команда из каждой группы. Сборные со вторых мест играют отдельный мини-турнир, где нужно победить в двух матчах.