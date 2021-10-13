Фанаты Албании забросали бутылками игроков Польши. Так отреагировали на гол, который почти лишил сборную шансов на ЧМ

Sport.Pl пишет в репортаже с матча, что фанаты еще и свистели. Диктор предупреждал о возможной полной остановке матча. Представители сборной Польши обращались к собственным фанатам – так оберегали их от возможной реакции на провокацию. Просили помочь с удержанием победного счета. Поляки послушались.

Поражение от Польши практически лишает Албанию шансов на попадание на ЧМ-2022. По календарю у нее остаются ноябрьские матчи с Англией (лидер группы) и Андоррой. Календарь у Польши легче, поэтому Албании необходимо обязательно обыгрывать англичан. Ее первая игра с Англией завершилась поражением со счетом 0:2. До этого Албания проигрывала и Польше – 1:4.

Интересно, что в матче Англии и Венгрии (1:1) была сенсация по результату и похожие проблемы с фанатами. Там отличились венгерские болельщики. Они освистывали гимн, акцию Black Lives Matter и вступали в стычки с полицией. Полиция подтвердила, что конфликт начался с ареста. Один из венгерских фанатов выкрикивал расистские оскорбления в адрес стюарда.

Положение перед двумя последними турами:

1. Англия – 20 очков

2. Польша – 17 очков

3. Албания – 15 очков

Украина завершила вничью шесть из семи матчей квалификации ЧМ-2022

Дания досрочно вышла на ЧМ-2022. Она выиграла восемь матчей, разница мячей – 27:0