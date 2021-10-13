Фанаты Албании забросали бутылками игроков Польши. Так отреагировали на гол, который почти лишил сборную шансов на ЧМ
Польша победила Албанию (1:0) в матче отбора на ЧМ-2022. Единственный гол забил Кароль Свидерски. Его результативная серия длится три матча во всех турнирах за ПАОК и Польшу. Новый мяч получился важным и скандальным. Свидерски праздновал гол перед трибунами. Когда к нему подбежали партнеры, фанаты Албании кинули в них бутылки. Некоторые точно попали в игроков.
«Матч ТВ» все показал:
В ответ сборная Польши ушла с поля – на момент гола шла уже 77-я минута. Албанские футболисты поддержали соперников, но позже обе команды вернулись. Пауза в игре длилась около 20 минут. Потом сборные доиграли матч уже без результативных действий. Результат устроил Польшу – она вышла на второе место в группе. И опережает Албанию на два очка.
Хороший результат скрасил эмоции. Сборная Польши показывает победные фото и радуется:
Sport.Pl пишет в репортаже с матча, что фанаты еще и свистели. Диктор предупреждал о возможной полной остановке матча. Представители сборной Польши обращались к собственным фанатам – так оберегали их от возможной реакции на провокацию. Просили помочь с удержанием победного счета. Поляки послушались.
Поражение от Польши практически лишает Албанию шансов на попадание на ЧМ-2022. По календарю у нее остаются ноябрьские матчи с Англией (лидер группы) и Андоррой. Календарь у Польши легче, поэтому Албании необходимо обязательно обыгрывать англичан. Ее первая игра с Англией завершилась поражением со счетом 0:2. До этого Албания проигрывала и Польше – 1:4.
Интересно, что в матче Англии и Венгрии (1:1) была сенсация по результату и похожие проблемы с фанатами. Там отличились венгерские болельщики. Они освистывали гимн, акцию Black Lives Matter и вступали в стычки с полицией. Полиция подтвердила, что конфликт начался с ареста. Один из венгерских фанатов выкрикивал расистские оскорбления в адрес стюарда.
Положение перед двумя последними турами:
1. Англия – 20 очков
2. Польша – 17 очков
3. Албания – 15 очков
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