Украина завершила вничью шесть из семи матчей квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1). Она набрала девять очков за семь матчей и занимает второе место в отборе на ЧМ-2022.

Единственная победа у Украины была в матче с Финляндией (2:1). Пять матчей отбора Украина завершила со счетом 1:1 – дважды это было с Францией. Казахстан сыграл с ней 2:2.

Украина играет в квалификации ЧМ-2022 в группе с пятью командами. По календарю у нее остается еще одна игра с Боснией. Украина по-прежнему сохраняет шансы на проход на ЧМ.

Дания досрочно вышла на ЧМ-2022. Она выиграла восемь матчей, разница мячей – 27:0