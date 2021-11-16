Босния и Герцеговина

Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
20Мирослав Стеванович М. Стеванович
|Пол
|31
|7
|1
|2
|0
|0
|
12Ибрахим Сехич И. Сехич
|Вра
|33
|6
|0
|0
|0
|0
|
16Деннис Хаджикадунич Д. Хаджикадунич
|Защ
|23
|6
|0
|0
|2
|0
|
11Эдин Джеко Э. Джеко
|Нап
|36
|6
|1
|2
|1
|0
|
13Гойко Цимирот Г. Цимирот
|Пол
|29
|6
|0
|0
|0
|0
Таблица
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
2
|8
|2
|6
|0
|11:8
|12
|
3
|8
|3
|2
|3
|10:10
|11
|
4
|8
|1
|4
|3
|9:12
|7
|
5
|8
|0
|3
|5
|5:20
|3
Результаты
Материалы
Последние новости