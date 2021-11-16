Босния и Герцеговина

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Ивайло Петев
И. Петев
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
20
Мирослав Стеванович М. Стеванович 		Пол 31 7 1 2 0 0
12
Ибрахим Сехич И. Сехич 		Вра 33 6 0 0 0 0
16
Деннис Хаджикадунич Д. Хаджикадунич 		Защ 23 6 0 0 2 0
11
Эдин Джеко Э. Джеко 		Нап 36 6 1 2 1 0
13
Гойко Цимирот Г. Цимирот 		Пол 29 6 0 0 0 0
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Таблица

Группа D И В Н П Мячи Очки
2
Украина
8 2 6 0 11:8 12
3
Финляндия
8 3 2 3 10:10 11
4
Босния и Герцеговина
8 1 4 3 9:12 7
5
Казахстан
8 0 3 5 5:20 3
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Результаты
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
Босния и Герцеговина
0 : 2
Украина
16.11.2021 16 нояб. 2021 вт 22:45
10 тур
Босния и Герцеговина
0
Украина
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 17:00
Босния и Герцеговина
1 : 3
Финляндия
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 17:00
9 тур
Босния и Герцеговина
1
Финляндия
3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Украина
1 : 1
Босния и Герцеговина
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
8 тур
Украина
1
Босния и Герцеговина
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 16:00
Казахстан
0 : 2
Босния и Герцеговина
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 16:00
7 тур
Казахстан
0
Босния и Герцеговина
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
Босния и Герцеговина
2 : 2
Казахстан
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
6 тур
Босния и Герцеговина
2
Казахстан
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 6 тур
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