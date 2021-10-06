Шесть игроков Боснии не получили визы в Казахстан и просто не попадут на матч сборной. Среди них – защитник «Ростова»

Сборная Боснии и Герцеговины сыграет против Казахстана в рамках квалификации к ЧМ-2022. Потери у команды очень существенны.

Есть ряд травмированных игроков, включая Миралема Пьянича. И есть сразу шесть игроков, которые точно не помогут команде в Казахстане – они получили отказ в выдаче виз. Это:

❌ Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич – у него четыре игры в квалификации.

❌ Полузащитник «Мальме» Ади Налич – только что играл с Казахстаном в сентябре.

❌ Защитник «Штурма» Юсуф Газибегович – выходил в товарищеских играх летом.

❌ Полузащитник «Горицы» Элвис Сарич – не играл за сборную в 2021-м.

❌ Защитник «Твенте» Дарио Джумич – не играл за сборную в 2021-м.

❌ Полузащитник «Страсбура» Санин Прцич – не играл за сборную в 2021-м.

Интересно, что у пятерых из этой компании есть и гражданства других стран. У Хаджикадунича и Налича – Швеции, у Прцича – Франции, у Джумича – Дании, у Сарича – Хорватии. Только Газибегович не имеет двойного гражданства.

А Хаджикадунич – да, тот самый, которого Юрий Семин любил называть по-другому: