Шесть игроков Боснии не получили визы в Казахстан и просто не попадут на матч сборной. Среди них – защитник «Ростова»
Сборная Боснии и Герцеговины сыграет против Казахстана в рамках квалификации к ЧМ-2022. Потери у команды очень существенны.
Есть ряд травмированных игроков, включая Миралема Пьянича. И есть сразу шесть игроков, которые точно не помогут команде в Казахстане – они получили отказ в выдаче виз. Это:
❌ Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич – у него четыре игры в квалификации.
❌ Полузащитник «Мальме» Ади Налич – только что играл с Казахстаном в сентябре.
❌ Защитник «Штурма» Юсуф Газибегович – выходил в товарищеских играх летом.
❌ Полузащитник «Горицы» Элвис Сарич – не играл за сборную в 2021-м.
❌ Защитник «Твенте» Дарио Джумич – не играл за сборную в 2021-м.
❌ Полузащитник «Страсбура» Санин Прцич – не играл за сборную в 2021-м.
Интересно, что у пятерых из этой компании есть и гражданства других стран. У Хаджикадунича и Налича – Швеции, у Прцича – Франции, у Джумича – Дании, у Сарича – Хорватии. Только Газибегович не имеет двойного гражданства.
А Хаджикадунич – да, тот самый, которого Юрий Семин любил называть по-другому:
Федерация футбола Боснии и Герцеговины подтвердила: все эти игроки в Казахстан не поедут из-за отсутствия виз. Некоторые члены делегации также их не получили. Федерация также уточнила: причина отказа до сих пор неясна, было обращение и в УЕФА, и в посольства Казахстана в Хорватии и Черногории.
По информации сайта reprezentacija.ba, УЕФА даже пригрозил Казахстану санкциями, если причина запрета на выдачу виз не окажется уважительной. «Если же санкций не будет, для каждой сборной открывается возможность ослабить своего соперника, отказав ему во въезде в страну», – считает медиа.
Хуже всего приходится тренеру Ивайло Петеву: «Не могу объяснить, для меня это не представляется возможным. Изменить мы ничего не можем. Не будем жаловаться, а станем еще сильнее. Я толком не спал, как и вы бы на моем месте. Нам все равно нужно ехать туда и сделать то, что мы должны. Это нелегко, и шесть игроков – не так уж мало. А с учетом травмированных мы недосчитались более десяти человек».
Ожидается, что шестеро игроков полетят сразу на следующий матч – после Казахстана Боснии предстоит играть с Украиной. Пока они будут тренироваться в Сараево. Все остальные игроки сборной вылетели в Казахстан 6 октября.
Сейчас у Боснии всего три очка в таблице квалификации. У Финляндии – на два больше. У Украины – на два больше, но и лишний матч. Боснийцы встретятся в гостях с Украиной сразу после выездного матча против Казахстана.