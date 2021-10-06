Турецкий клуб «Антальяспор» (там наш Кудряшов) внезапно сделал тренером своего игрока Нури Шахина. И да, в 33 года у него уже есть опыт
Турецкий клуб «Антальяспор» объявил, что их 33-летний капитан Нури Шахин будет главным тренером команды. Шахина вы точно помните как игрока «Реала», «Ливерпуля» и «Боруссии» Д. В 2020-м он перешел в «Антальяспор» и в этом сезоне сыграл восемь матчей.
Шахин заменил Эрсуна Янала, который в карьере трижды тренировал «Трабзонспор» и два раза «Фенербахче». Первый заход с новым клубом не получился: после 14 туров «Антальяспор» идет 14-м и опережает зону вылета всего на два очка.
Вот так прошла первая тренировка Шахина.
Пресс-атташе «Антальяспора» Азиз Четин говорит, что клуб полностью доверяет Шахину. Решение он принял после встречи с советом директоров.
«Мы договорились с ним на пять лет. Шахин возьмет на себя ответственность футбольного менеджера, будет заниматься с командами из структуры и руководить главной командой. Он сам решит, будет ли совмещать карьеру игрока с тренерской работой. Мы ему очень доверяем».
Почему Шахин вдруг стал тренером? Клуб мало объясняет решение, но у него есть почва.
У этого назначения есть логика – Шахин давно мечтает о работе тренера (и даже тренировал)
Шахин уже тренировал клуб региональной лиги Германии «Майнерцхаген». Там он провел первые семь лет в футболе до переезда в молодежку «Боруссии». Сейчас Шахин занимается финансированием клуба. А в 2015-м даже был помощником тренера и говорил, что главная цель «Майнерцхагена» – находить молодых талантливых игроков и стабилизировать жизнь клуба, который в 2021-м отмечает столетний юбилей.
Президент клуба говорит, что без поддержки Шахина было бы трудно оставаться клубом региональной лиги. За все время с помощью Шахина «Майнерцхаген» поднялся в местной иерархии на три лиги вперед.
Но Шахин не признает свое могущество: «Не секрет, что я вкладываю в клуб деньги, но я вливаю не так уж и много средств. Если бы я вкладывал много, то мы бы играли лиги на три повыше».
В этом клубе Шахину помогает его брат Уфук. Шахин получает от него видео с игр и тренировок, анализирует их и дает подсказки. Когда Шахин перешел в «Вердер», то стал чаще приезжать на игры команды – между двумя клубами было 300 км. Шахин брал на себя роль главного тренера и много кричал с бровки. Все-таки он работал с Моуринью и Клоппом – Шахин признает, что они повлияли на его тренерские идеи.
Федор Кудряшов (сейчас он как раз играет в «Антальяспоре») тоже рассказывал про увлеченность Шахина тренерским делом:
«В Турции говорят, что из меня вышел бы хороший тренер. Например, Нури Шахин подходил и спрашивал, планирую ли. Но знаю, что у меня не такая психологическая устойчивость, чтобы быть тренером».
Мечта у Шахина мощная – тренировать «Боруссию». Четыре года назад он говорил, что ему нравится управлять командой на поле, и он в 2027 году видит себя главным тренером клуба.