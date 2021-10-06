Турецкий клуб «Антальяспор» (там наш Кудряшов) внезапно сделал тренером своего игрока Нури Шахина. И да, в 33 года у него уже есть опыт

Пресс-атташе «Антальяспора» Азиз Четин говорит, что клуб полностью доверяет Шахину. Решение он принял после встречи с советом директоров.

«Мы договорились с ним на пять лет. Шахин возьмет на себя ответственность футбольного менеджера, будет заниматься с командами из структуры и руководить главной командой. Он сам решит, будет ли совмещать карьеру игрока с тренерской работой. Мы ему очень доверяем».

Почему Шахин вдруг стал тренером? Клуб мало объясняет решение, но у него есть почва.

У этого назначения есть логика – Шахин давно мечтает о работе тренера (и даже тренировал)

Шахин уже тренировал клуб региональной лиги Германии «Майнерцхаген». Там он провел первые семь лет в футболе до переезда в молодежку «Боруссии». Сейчас Шахин занимается финансированием клуба. А в 2015-м даже был помощником тренера и говорил, что главная цель «Майнерцхагена» – находить молодых талантливых игроков и стабилизировать жизнь клуба, который в 2021-м отмечает столетний юбилей.

Президент клуба говорит, что без поддержки Шахина было бы трудно оставаться клубом региональной лиги. За все время с помощью Шахина «Майнерцхаген» поднялся в местной иерархии на три лиги вперед.

Но Шахин не признает свое могущество: «Не секрет, что я вкладываю в клуб деньги, но я вливаю не так уж и много средств. Если бы я вкладывал много, то мы бы играли лиги на три повыше».