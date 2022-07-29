Куда-куда Оздоев перешел – тут все про «Фатих Карагюмрюк»: президент заложил дом ради клуба, тренер Пирло, посещаемость – 600 зрителей

Играть на нем матчи турецкой Суперлиги нельзя, так что «Фатих Карагюмрюк» скитается по разными стадионам. Играет на «Ататюрке», когда он не занят, и переезжает на какой-то другой, если занят – так в первый сезон Суперлиги клуб сыграл сразу на восьми стадионах в домашних матчах.

«Ататюрк» – арена, где Пирло проиграл с «Миланом» «Ливерпулю» финал Лиги чемпионов и где пройдет следующий финал ЛЧ.

«Фатих Карагюмрюк» – худший по посещаемости, хотя играет на главном стадионе страны

Парадокс, который будет нам знаком чуть позже в РПЛ – самый вместительный стадион, но последнее место по количеству болельщиков. 19 матчей клуба в сезоне-2021/22 посетили в общей сложности всего 11421 человек (данные Transfermarkt). То есть в среднем на игру «Фатих Карагюмрюк» ходило не более шестисот болельщиков.

Даже матчи с суперклубами собирали меньше тысячи – как с «Фенербахче» и «Бешикташем». 1442 пришли на «Галатасарай». Худший по посещаемости матч – против «Малатьяспора», всего 134 болельщика. В нем сыграли три экс-игрока ЦСКА – Муса, Эркин и Бистрович.

В Суперлиге есть пять клубов, чья посещаемость не превышает 2000 человек. Три из них – из Стамбула, помимо «Фатих Карагюмрюк» это «Истанбул» и «Касымпаша».

Владелец раньше был наемным менеджером, а для «Фатих Карагюмрюк» продавал свое имущество

Успехи «Фатих Карагюмрюк» связаны с президентом клуба Сулейманом Хурмой. Раньше он был менеджером нескольких клубов, особо выделяется успех в «Кайсериспоре». Там Хурма выгодно продавал игроков и в непростых финансовых условиях помогал клубу в Суперлиге. Благодарные фанаты даже ездили к нему в отель после выхода «Кайсериспора» в Суперлигу.