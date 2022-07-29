Куда-куда Оздоев перешел – тут все про «Фатих Карагюмрюк»: президент заложил дом ради клуба, тренер Пирло, посещаемость – 600 зрителей
Магомед Оздоев покинул «Зенит» летом 2022-го и уехал за пределы России. Его следующий клуб – турецкий «Фатих Карагюмрюк».
«Фатих Карагюмрюк» – что за клуб, какой у него состав
Что мы знаем о нем? Вкратце:
- Через четыре года клубу исполнится 100 лет. Он не выигрывал трофеи и в элитном дивизионе Турции играл всего несколько лет.
- Прошлый сезон – восьмое место в Суперлиге.
- Это клуб из Стамбула, играет на 75-тысячном стадионе «Ататюрк».
- Одноклубниками Оздоева будут Ахмед Муса, Джанер Эркин и Колин Казим-Ричардс. Есть и игрок из Узбекистана – Отабек Шукуров.
- Тренировать «Фатих Карагюмрюк» в новом сезоне будет Андреа Пирло.
- У него нет своего стадиона и базы, а старый был шеститысячником
Раньше клуб играл на стадионе «Вефа», который вмещает всего шесть тысяч человек. Он расположен на месте одной из открытых цистерн византийского периода, которая была построена в 421 году и хранила питьевую воду – в Константинополе на тот момент было очень мало источников. От цистерны осталась стена. А смотреть игры можно было даже с дома напротив. Освещение он получил только через 60 лет после строительства.
Играть на нем матчи турецкой Суперлиги нельзя, так что «Фатих Карагюмрюк» скитается по разными стадионам. Играет на «Ататюрке», когда он не занят, и переезжает на какой-то другой, если занят – так в первый сезон Суперлиги клуб сыграл сразу на восьми стадионах в домашних матчах.
«Ататюрк» – арена, где Пирло проиграл с «Миланом» «Ливерпулю» финал Лиги чемпионов и где пройдет следующий финал ЛЧ.
«Фатих Карагюмрюк» – худший по посещаемости, хотя играет на главном стадионе страны
Парадокс, который будет нам знаком чуть позже в РПЛ – самый вместительный стадион, но последнее место по количеству болельщиков. 19 матчей клуба в сезоне-2021/22 посетили в общей сложности всего 11421 человек (данные Transfermarkt). То есть в среднем на игру «Фатих Карагюмрюк» ходило не более шестисот болельщиков.
Даже матчи с суперклубами собирали меньше тысячи – как с «Фенербахче» и «Бешикташем». 1442 пришли на «Галатасарай». Худший по посещаемости матч – против «Малатьяспора», всего 134 болельщика. В нем сыграли три экс-игрока ЦСКА – Муса, Эркин и Бистрович.
В Суперлиге есть пять клубов, чья посещаемость не превышает 2000 человек. Три из них – из Стамбула, помимо «Фатих Карагюмрюк» это «Истанбул» и «Касымпаша».
Владелец раньше был наемным менеджером, а для «Фатих Карагюмрюк» продавал свое имущество
Успехи «Фатих Карагюмрюк» связаны с президентом клуба Сулейманом Хурмой. Раньше он был менеджером нескольких клубов, особо выделяется успех в «Кайсериспоре». Там Хурма выгодно продавал игроков и в непростых финансовых условиях помогал клубу в Суперлиге. Благодарные фанаты даже ездили к нему в отель после выхода «Кайсериспора» в Суперлигу.
С этим клубом Хурма даже собирался в Лигу чемпионов и утверждал, что была построена чемпионская команда, а против него выступала вся страна. Хурма жаловался, что в Турции слишком велико влияние у больших клубов, и называл себя Дон Кихотом.
Как стал президентом «Фатих Карагюмрюк» в 2018 году – у клуба пошли успехи: за два года клуб вышел из Второй лиги в Суперлигу, оба раза пробиваясь через плей-офф. Десять лет назад клуб об этом и не помышлял – торчал в пятой по счету лиге турецкого футбола.
Ради «Фатих Карагюмрюк» Хурма пошел на рискованный шаг. Он рассказывал в интервью Hurriyet, что не мог себе позволить клуб из элиты, так что продал все, что мог, а дом заложил банку. «Мой дом все еще заложен, но важнее денег для меня оставить след», – говорил прошлой осенью Хурма.
Хурма верит в молодых тренеров – так в клубе оказался Пирло
Пирло ничего не добился, возглавляя «Ювентус», а потом взял паузу на сезон. Пирло говорил о переговорах со многими другими командами, но в пользу «Фатих Карагюмрюк» был главный аргумент – совпадающие амбиции.
До Пирло Хурма доверял в Суперлиге тренерам, чей возраст не превышал 40 лет (Пирло сейчас 43). Недолго потренировал даже Волкан Демирел – известный в прошлом голкипер (бронза Евро и более 500 матчей в «Фенербахче»).
Вратарь дрожал от холода, а игрок выносил собаку с поля
В прошлом сезоне видео с матча клуба облетело все соцсети – вратарь Эмилиано Вивиано дрожал от холодной погоды в февральской кубковой игре. Она была веселой (5:4), но, как назло, пришлось играть овертайм. Вивиано говорил, что так холодному ему не было ни в Исландии, ни в Эстонии, ни на Фарерах.
Более позитивный эпизод был в 2020-м – на поле в одном из матчей клуба выбежала собака и отбирала у игроков мяч. Когда его кинули – она побежала за ним, но покидать стадион отказывалась. Тогда полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Зеки Йылдырым просто поднял и аккуратно вынес собаку с поля.
Чемпионат Турции стартует в августе. Дебютным для Оздоева и Пирло будет домашний матч против «Аланьяспора» 7 августа.