Оздоев бахнул «Челси» на 94-й и отпраздновал гол с врачом. Он весь сезон лечил травму и не делал голевых действий 13 месяцев

У Магомеда Оздоева очень сложный сезон-2021/22. Фактически он нормально стартовал не летом, как у всех команд, а в середине ноября. Все из-за тяжелой травмы. Смотрите, как долго лечился Оздоев:

1-й тур РПЛ, 24 июля – Оздоев травмировался в матче с «Нижним Новгородом».

15-й тур, РПЛ, 19 ноября – Оздоев сыграл впервые за 4 месяца.

Про возвращение Оздоев говорил: «Для меня такое впервые в жизни — пропустить такой отрезок, не знать, насколько все хорошо пройдет. Но я был уверен, потому что я был в надежных руках нашего медицинского штаба. Да, были сегодня переживания, но совсем чуть-чуть».

С того момента Оздоев выступил в трех матчах и еще в двух остался в запасе. Третья встреча – заключительная с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов. Оздоев вышел на 79-й минуте, а за 11 минут на поле мощно пульнул из-за пределов штрафной и принес «Зениту» ничью.

Видео момента: