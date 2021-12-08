Магомед Оздоев
Лига чемпионов
Челси
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#Магомед Оздоев #Лига чемпионов #Челси

Оздоев бахнул «Челси» на 94-й и отпраздновал гол с врачом. Он весь сезон лечил травму и не делал голевых действий 13 месяцев

15 минут назад
Егоров Илья

У Магомеда Оздоева очень сложный сезон-2021/22. Фактически он нормально стартовал не летом, как у всех команд, а в середине ноября. Все из-за тяжелой травмы. Смотрите, как долго лечился Оздоев:

  • 1-й тур РПЛ, 24 июля – Оздоев травмировался в матче с «Нижним Новгородом».
  • 15-й тур, РПЛ, 19 ноября – Оздоев сыграл впервые за 4 месяца.

Про возвращение Оздоев говорил: «Для меня такое впервые в жизни — пропустить такой отрезок, не знать, насколько все хорошо пройдет. Но я был уверен, потому что я был в надежных руках нашего медицинского штаба. Да, были сегодня переживания, но совсем чуть-чуть».

С того момента Оздоев выступил в трех матчах и еще в двух остался в запасе. Третья встреча – заключительная с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов. Оздоев вышел на 79-й минуте, а за 11 минут на поле мощно пульнул из-за пределов штрафной и принес «Зениту» ничью.

Видео момента:

А еще он отпраздновал этот мяч с врачом. Празднование объяснил так: «Мой гол? Позиция убойная, надо было бить. Главным было хорошо подстроиться, что я и сделал. Побежал праздновать с доктором. Это ему благодарность за то, что он проделал большую работу. Я ему благодарен и хотел его отблагодарить».

Этот гол:

  • Стал 7-м для Оздоева в 105 встречах за «Зенит».
  • Cтал первым мячом Оздоева за «Зенит» с августа-2020 – тогда он забил «Локомотиву».
  • Стал первым голевым действием Оздоева с ноября-2020. Тогда он отдал ассист в матче с «Краснодаром» в РПЛ.
  • Позволил «Зениту» набрать в этой встрече одно очко. Всего в шести встречах в группе ЛЧ клуб набрал 5 очков. Это позволит ему выступить в весенней части Лиги Европы.
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 38'
Азмун 41'
Оздоев 90'
3:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Вернер 2'
Лукаку 62'
Вернер 85'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Егоров Илья
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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