Оздоев бахнул «Челси» на 94-й и отпраздновал гол с врачом. Он весь сезон лечил травму и не делал голевых действий 13 месяцев
У Магомеда Оздоева очень сложный сезон-2021/22. Фактически он нормально стартовал не летом, как у всех команд, а в середине ноября. Все из-за тяжелой травмы. Смотрите, как долго лечился Оздоев:
- 1-й тур РПЛ, 24 июля – Оздоев травмировался в матче с «Нижним Новгородом».
- 15-й тур, РПЛ, 19 ноября – Оздоев сыграл впервые за 4 месяца.
Про возвращение Оздоев говорил: «Для меня такое впервые в жизни — пропустить такой отрезок, не знать, насколько все хорошо пройдет. Но я был уверен, потому что я был в надежных руках нашего медицинского штаба. Да, были сегодня переживания, но совсем чуть-чуть».
С того момента Оздоев выступил в трех матчах и еще в двух остался в запасе. Третья встреча – заключительная с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов. Оздоев вышел на 79-й минуте, а за 11 минут на поле мощно пульнул из-за пределов штрафной и принес «Зениту» ничью.
Видео момента:
А еще он отпраздновал этот мяч с врачом. Празднование объяснил так: «Мой гол? Позиция убойная, надо было бить. Главным было хорошо подстроиться, что я и сделал. Побежал праздновать с доктором. Это ему благодарность за то, что он проделал большую работу. Я ему благодарен и хотел его отблагодарить».
Этот гол:
- Стал 7-м для Оздоева в 105 встречах за «Зенит».
- Cтал первым мячом Оздоева за «Зенит» с августа-2020 – тогда он забил «Локомотиву».
- Стал первым голевым действием Оздоева с ноября-2020. Тогда он отдал ассист в матче с «Краснодаром» в РПЛ.
- Позволил «Зениту» набрать в этой встрече одно очко. Всего в шести встречах в группе ЛЧ клуб набрал 5 очков. Это позволит ему выступить в весенней части Лиги Европы.