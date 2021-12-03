«Зенит» выносит московские команды, но мучается с остальными: не выиграл почти половину матчей, соперники – внизу таблицы
«Зенит» и «Ростов» очень бодро начали 17-й тур РПЛ, матч прошел в пятницу перед двумя основными игровыми днями. Было событийно:
🔸 Игроки «Зенита» вышли на игру с бездомными собаками на руках – в рамках акции «Собакам лучше дома» совместно с приютами Санкт-Петербурга.
🔸 «Ростов» открыл счет с пенальти – забил Полоз, чьи все 14 ударов в РПЛ с этой отметки точны.
🔸 «Ростов» удвоил счет в атаке, где «Зенит» пожаловался сразу на два фола против своих игроков.
🔸 Клаудиньо отыграл один мяч красивым ударом с лета. Во втором тайме он оформил дубль, забив пенальти.
🔸 Второго гола не увидела часть болельщиков, покинувшая трибуны в знак протеста против задержания фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом» в прошлом туре.
🔸 Матч так и закончился вничью 2:2.
Мы привыкли к тому, что «Зенит» легко обыгрывает конкурентов, но, кажется, за эти 17 туров он уже очень часто терял очки. Причем не в матчах с принципиальными соперниками.
По сравнению с прошлыми тремя триумфальными сезонами график набранных очков схож: 34, 39, 35, сейчас 37. Но в те годы не было настолько ярко выраженного доминирования в игре против клубов из Москвы. Например, в прошлом сезоне за первый круг «Зенит» выиграл только у ЦСКА.
А что сейчас:
🟢 Пять матчей против клубов из Москвы – четыре победы и одна ничья (с «Локомотивом»).
🟢 «Спартак» разгромлен 7:1, «Динамо» – 4:1.
🟢 Две сухие победы над ЦСКА (1:0 и 2:0) – такого вообще еще не было ни в одном сезоне.
А что в матчах с командами не из Москвы:
🟡 Их всего 12, почти в половине из них – пяти – «Зенит» терял очки.
🟡 На выезде происходило это в Уфе, Туле и Екатеринбурге, дома – против «Сочи» и «Ростова».
🟡 Любопытно, что четыре из этих пяти соперников занимали не выше 11-го места перед игрой с «Зенитом». И только «Сочи» шел шестым. Две из них вообще были в опасной зоне – «Арсенал» в зоне стыков, а «Урал» – последним в таблице.
🟡 В трех из пяти игр «Зенит» упускал результат. В Уфе – победу, против «Сочи» – тоже сначала вел в счете. А в Туле сравнивал счет, но тут же пропустил.
🟡 Мешали и удаления – Клаудиньо против «Урала» и Азмуна против «Сочи».
После каждой из этих неудач Сергей Семак указывал разные причины: не реализовали моменты, сами организовали себе голы, не хватило движения. После игры с «Ростовом» упомянул и уход фанатов: «Всегда тяжело играть в гостях при поддержке, тем более той поддержке и атмосфере, которую создают наши болельщики».
Реакция на эти потери очков была разной в следующих матчах. После «Уфы» – победа над ЦСКА, после «Сочи» – поражение от «Арсенала», после «Арсенала» – неудача в игре с «Ювентусом», а после «Урала» – разгром 5:1 «Нижнего Новгорода».
Теперь «Зенит» отреагирует в Лиге чемпионов. Борьба в последнем туре против «Челси» не за места, а за престиж и призовые. А последний матч в году – против «Динамо». С московскими командами «Зениту» как-то полегче.