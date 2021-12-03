«Зенит» выносит московские команды, но мучается с остальными: не выиграл почти половину матчей, соперники – внизу таблицы

«Зенит» и «Ростов» очень бодро начали 17-й тур РПЛ, матч прошел в пятницу перед двумя основными игровыми днями. Было событийно:

🔸 Игроки «Зенита» вышли на игру с бездомными собаками на руках – в рамках акции «Собакам лучше дома» совместно с приютами Санкт-Петербурга.

🔸 «Ростов» открыл счет с пенальти – забил Полоз, чьи все 14 ударов в РПЛ с этой отметки точны.

🔸 «Ростов» удвоил счет в атаке, где «Зенит» пожаловался сразу на два фола против своих игроков.

🔸 Клаудиньо отыграл один мяч красивым ударом с лета. Во втором тайме он оформил дубль, забив пенальти.

🔸 Второго гола не увидела часть болельщиков, покинувшая трибуны в знак протеста против задержания фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом» в прошлом туре.

🔸 Матч так и закончился вничью 2:2.

Мы привыкли к тому, что «Зенит» легко обыгрывает конкурентов, но, кажется, за эти 17 туров он уже очень часто терял очки. Причем не в матчах с принципиальными соперниками.