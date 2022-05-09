260 тысяч человек поют и танцуют – все это концерт турецкого «Трабзонспора» в честь первого за 40 лет чемпионства

30 апреля 2022 года многие фанаты «Трабзонспора» запомнят на всю жизнь – их команда досрочно стала чемпионом Турции, выиграв титул впервые почти за 40 лет.

Вы наверняка видели, как фанаты праздновали прямо на поле: