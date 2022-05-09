260 тысяч человек поют и танцуют – все это концерт турецкого «Трабзонспора» в честь первого за 40 лет чемпионства
30 апреля 2022 года многие фанаты «Трабзонспора» запомнят на всю жизнь – их команда досрочно стала чемпионом Турции, выиграв титул впервые почти за 40 лет.
Вы наверняка видели, как фанаты праздновали прямо на поле:
Спустя неделю «Трабзонспор» устроил большой концерт в Стамбуле. Он состоялся на арене Yenikapı. Концерт начался днем в 15:00 и закончился ночью.
Предполагалось, что в нем примут участие более сотни тысяч болельщиков и президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу. Ожидались лазерное шоу и фейерверк.
Агаоглу обратился к фанатам – попросил насладиться празднованием, но не переусердствовать, чтобы праздник не был омрачен.
«Трабзонспор» на своем сайте написал, что праздновали около 260 тысяч фанатов. На реддите в комментариях один из фанатов «Трабзонспора» написал, что по последним данным число праздновавших составило 341 тысячу человек.
Было красочно и красиво:
«Трабзонспор» выиграл чемпионат Турции впервые с 1984 года. Это всего седьмой титул в истории. Это больше, чем у «Истанбула» и «Бурсаспора» (у них по одному), но меньше, чем у «Галатасарая» (22), «Фенербахче (19) и «Бешикташа» (16).