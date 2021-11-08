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#ЧМ-2022 #Финляндия #Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина близка к гражданской войне. Это затронет решающие матчи сборных в отборе на ЧМ-2022

08 ноября, 23:15
Михаил Морозов

Наступила неделя решающих матчей европейских сборных в борьбе за выход на ЧМ-2022. В группе D с первого места с очень большой долей вероятности выйдет Франция (нужно обыграть дома Казахстан, но наверняка хватит и ничьей).

За второе место борьба серьезнее:

Оставшиеся матчи. 13 ноября: Босния и ГерцеговинаФинляндия, Франция – Казахстан; 16 ноября: Финляндия – Франция, Босния и Герцеговина – Украина.

Внезапно расклад осложняет политика. Две игры пройдут в Боснии. и  сейчас там неспокойно.

Что случилось в Боснии: сербский регион страны настроен на отделение

Чуть истории. В 1992 году в составе Боснии и Герцеговины было создано образование Республика Сербская. Она стала частью Боснии по итогам Дейтонских соглашений, которые завершили войну в стране в середине 1990-х.

У Республики Сербской есть свои правительство и парламент. Попытки стать более самостоятельной подавляются властями Боснии, что приводит к разным демаршам и даже заявлениям о выходе из состава Боснии. Например, в 2016 году президент Милорад Додик говорил про референдум об отделении.

Осенью 2019-го Додик заявлял, что объединение всех сербов в рамках одной страны должно быть планом сербского народа, а Республика Сербская была бы более успешной и развитой, если бы не состояла в Боснии.

Осенью 2021-го ситуация обострилась.

Сербы гневно отреагировали на введение поправок в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, которые запрещают отрицать геноцид и прославлять военных преступников.

  • Это явный намек на резню в Сребренице – самое большое массовое убийство после Второй мировой войны, в котором обвиняют друг друга сербы и боснийцы. Называется число восемь тысяч человек, но точно документально оно не установлено.

В ответ на это Додик заявил о создании армии Республики Сербской и службы разведки. Босния, естественно, опасается посягательств на территориальную целостность.

Теперь в Боснии очень серьезно поговаривают о войне. «Когда люди открыто спрашивают меня на улице, будет ли война или нет, тогда это серьезная ситуация», – поделился впечатлениями о поездке в Сараево депутат Бундестага Йосип Юратович.

Что говорят в Финляндии

13 ноября в Боснию должна приехать сборная Финляндии.

Президент финской федерации футбола Ари Лахти сказал: «УЕФА следит за ситуацией. Если в Зенице будет небезопасно играть, то УЕФА примет меры». Финские медиа приводят цитату верховного представителя по Боснии Кристиана Шмидта, который указал в отчете для ООН, что стране грозит опасность распада и существует перспектива нового конфликта.

Защитник сборной Финляндии Йоона Тойвио ответил: «Немного читал про это, нас проинформировали. Не думаю, что в этой ситуации нам нужно бояться».

Лахти добавил, что самый поздний срок возможного переноса – за два дня до запланированной игры. То есть 11 ноября надо определяться.

Матч – ключевой для обеих сборных. Финляндия при поражении рискует потерять шансы на стыковые матчи, Босния – тоже. Ничья может почти утопить обе сборные перед последним туром.

Более комфортной ситуация казалась для боснийцев – у них две игры с прямыми соперниками дома. Скорее всего, ничего не поменяется, и боснийцы сыграют на своем поле. Но опасения остаются.

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Все фото: Newspix24 / XinHua / www.imago-images.de
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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