Босния и Герцеговина близка к гражданской войне. Это затронет решающие матчи сборных в отборе на ЧМ-2022
Оставшиеся матчи. 13 ноября: Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан; 16 ноября: Финляндия – Франция, Босния и Герцеговина – Украина.
Внезапно расклад осложняет политика. Две игры пройдут в Боснии. и сейчас там неспокойно.
Что случилось в Боснии: сербский регион страны настроен на отделение
Чуть истории. В 1992 году в составе Боснии и Герцеговины было создано образование Республика Сербская. Она стала частью Боснии по итогам Дейтонских соглашений, которые завершили войну в стране в середине 1990-х.
У Республики Сербской есть свои правительство и парламент. Попытки стать более самостоятельной подавляются властями Боснии, что приводит к разным демаршам и даже заявлениям о выходе из состава Боснии. Например, в 2016 году президент Милорад Додик говорил про референдум об отделении.
Осенью 2019-го Додик заявлял, что объединение всех сербов в рамках одной страны должно быть планом сербского народа, а Республика Сербская была бы более успешной и развитой, если бы не состояла в Боснии.
Осенью 2021-го ситуация обострилась.
Сербы гневно отреагировали на введение поправок в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, которые запрещают отрицать геноцид и прославлять военных преступников.
- Это явный намек на резню в Сребренице – самое большое массовое убийство после Второй мировой войны, в котором обвиняют друг друга сербы и боснийцы. Называется число восемь тысяч человек, но точно документально оно не установлено.
В ответ на это Додик заявил о создании армии Республики Сербской и службы разведки. Босния, естественно, опасается посягательств на территориальную целостность.
Теперь в Боснии очень серьезно поговаривают о войне. «Когда люди открыто спрашивают меня на улице, будет ли война или нет, тогда это серьезная ситуация», – поделился впечатлениями о поездке в Сараево депутат Бундестага Йосип Юратович.
Что говорят в Финляндии
13 ноября в Боснию должна приехать сборная Финляндии.
Президент финской федерации футбола Ари Лахти сказал: «УЕФА следит за ситуацией. Если в Зенице будет небезопасно играть, то УЕФА примет меры». Финские медиа приводят цитату верховного представителя по Боснии Кристиана Шмидта, который указал в отчете для ООН, что стране грозит опасность распада и существует перспектива нового конфликта.
Защитник сборной Финляндии Йоона Тойвио ответил: «Немного читал про это, нас проинформировали. Не думаю, что в этой ситуации нам нужно бояться».
Лахти добавил, что самый поздний срок возможного переноса – за два дня до запланированной игры. То есть 11 ноября надо определяться.
Матч – ключевой для обеих сборных. Финляндия при поражении рискует потерять шансы на стыковые матчи, Босния – тоже. Ничья может почти утопить обе сборные перед последним туром.
Более комфортной ситуация казалась для боснийцев – у них две игры с прямыми соперниками дома. Скорее всего, ничего не поменяется, и боснийцы сыграют на своем поле. Но опасения остаются.