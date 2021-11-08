Босния и Герцеговина близка к гражданской войне. Это затронет решающие матчи сборных в отборе на ЧМ-2022

Оставшиеся матчи. 13 ноября: Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан; 16 ноября: Финляндия – Франция, Босния и Герцеговина – Украина.

Внезапно расклад осложняет политика. Две игры пройдут в Боснии. и сейчас там неспокойно.

Что случилось в Боснии: сербский регион страны настроен на отделение

Чуть истории. В 1992 году в составе Боснии и Герцеговины было создано образование Республика Сербская. Она стала частью Боснии по итогам Дейтонских соглашений, которые завершили войну в стране в середине 1990-х.

У Республики Сербской есть свои правительство и парламент. Попытки стать более самостоятельной подавляются властями Боснии, что приводит к разным демаршам и даже заявлениям о выходе из состава Боснии. Например, в 2016 году президент Милорад Додик говорил про референдум об отделении.

Осенью 2019-го Додик заявлял, что объединение всех сербов в рамках одной страны должно быть планом сербского народа, а Республика Сербская была бы более успешной и развитой, если бы не состояла в Боснии.

Осенью 2021-го ситуация обострилась.