Лидер Украины Малиновский не попадает в сборную из-за конфликта с тренером: он публично удивлялся его цитатам

Александр Петраков возглавил сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. Пока в статусе исполняющего обязанности. Запомнился он пока по двум моментам. Первый – результаты:

Украина сыграла 2:2 с Казахстаном в квалификации к ЧМ-2022.

Потом была ничья 1:1 с Францией.

Против чехов украинцы отыграли товарищеский матч – ничья 1:1.

А второй момент – конфликт с Русланом Малиновским. Причем настолько серьезный, что один из лидеров сборной не поедет на октябрьские матчи. Его нет ни в списке из 25 вызванном игроков, ни в резервном – где восемь человек.

Что у них произошло

В матче с Казахстаном Малиновский вышел на замену, с французами не сыграл и десяти минут. Далее – цитаты:

«Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду», – слова Петракова.