Лидер Украины Малиновский не попадает в сборную из-за конфликта с тренером: он публично удивлялся его цитатам
Александр Петраков возглавил сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. Пока в статусе исполняющего обязанности. Запомнился он пока по двум моментам. Первый – результаты:
Украина сыграла 2:2 с Казахстаном в квалификации к ЧМ-2022.
Потом была ничья 1:1 с Францией.
Против чехов украинцы отыграли товарищеский матч – ничья 1:1.
А второй момент – конфликт с Русланом Малиновским. Причем настолько серьезный, что один из лидеров сборной не поедет на октябрьские матчи. Его нет ни в списке из 25 вызванном игроков, ни в резервном – где восемь человек.
Что у них произошло
В матче с Казахстаном Малиновский вышел на замену, с французами не сыграл и десяти минут. Далее – цитаты:
«Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду», – слова Петракова.
Позже Петраков рассказал подробности: «На «Олимпийском» я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: «Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?» Мы же с тобой договаривались, говорю – интересы команды в первую очередь. А он говорит, что обиделся. Говорю: «Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?» Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал».
На игре с Чехией Петраков рассчитывал поэкспериментировать с составом. Он отпустил нескольких игроков, включая Малиновского, который тоже захотел уехать: «Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет».
Малиновский пояснил в инстаграме:
- Удивлен, что некоторые вопросы вынесены на всеобщее обсуждение.
- Нет обид по выбору состава или тактики, но странно, что тренер говорил с игроками, но не с ним самим о том, что Малиновский не подходит под схему.
- Обид на тренера нет, никаких извинений не просил.
Что говорят другие
Украинские тренеры в основном высказывались в поддержку Петракова. Юрий Вернидуб привел такой пример: «Шевченко же не вызвал Буяльского, а Бульяский, на мой взгляд, был одним из лучших. Он как объяснил? Что он просто не видел его в своей схеме, где его можно лучше использовать. Точно так же Петраков сейчас может не видеть Малиновского. Почему нет? Это жизнь».
Что говорил Мирон Маркевич: «Когда я тренировал «Металлист», то Тайсону и Кристальдо не нравилось, что я их заставлял играть в одно-два касания и не передерживать мяч. Они не сразу уяснили, что от них требуется, и каждое мое решение встречали недовольством. Но все же консенсус был найден. В итоге Тайсон стал звездой «Металлиста» и капитаном команды, а Кристальдо наколотил больше 40 голов».
Как у Малиновского дела в этом году
В новом сезоне провел всего четыре матча, результативных действий пока нет. Трижды Малиновский выходил в стартовом составе. Результаты «Аталанты» пока – победа, ничья и поражение в Серии А, ничья в Лиге чемпионов.
На Евро-2020 от Малиновского ждали гораздо большего, но он отдал всего лишь один голевой пас. Против Австрии отыграл всего тайм, а в игре со шведами вообще вышел только на замену. И это после блистательного сезона в Серии А с 8+12 по «гол плюс пас».
Малиновский был главной звездой и надеждой Украины перед Евро-2020. Но не затащил
С кем Украина будет играть без Малиновского
9 октября игра в гостях против Финляндии
12 октября матч дома против Боснии и Герцеговины
Украина не может выиграть четыре матча подряд. В группе она практически лишилась шансов на первое место (Франции хватит трех очков даже если Украина все выиграет), по потерянным ее опережают и Финляндия, и Босния. Все матчи квалификации украинцы свели вничью.