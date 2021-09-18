Руслан Малиновский
ЧМ-2022
Александр Петраков
Украина
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#Руслан Малиновский #ЧМ-2022 #Украина #Александр Петраков

Лидер Украины Малиновский не попадает в сборную из-за конфликта с тренером: он публично удивлялся его цитатам

29 минут назад

Александр Петраков возглавил сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. Пока в статусе исполняющего обязанности. Запомнился он пока по двум моментам. Первый – результаты:

Украина сыграла 2:2 с Казахстаном в квалификации к ЧМ-2022.

Потом была ничья 1:1 с Францией.

Против чехов украинцы отыграли товарищеский матч – ничья 1:1.

А второй момент – конфликт с Русланом Малиновским. Причем настолько серьезный, что один из лидеров сборной не поедет на октябрьские матчи. Его нет ни в списке из 25 вызванном игроков, ни в резервном – где восемь человек.

Что у них произошло

В матче с Казахстаном Малиновский вышел на замену, с французами не сыграл и десяти минут. Далее – цитаты:

«Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду», – слова Петракова.  

Позже Петраков рассказал подробности: «На «Олимпийском» я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: «Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?» Мы же с тобой договаривались, говорю – интересы команды в первую очередь. А он говорит, что обиделся. Говорю: «Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?» Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал».

На игре с Чехией Петраков рассчитывал поэкспериментировать с составом. Он отпустил нескольких игроков, включая Малиновского, который тоже захотел уехать: «Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет».

Малиновский пояснил в инстаграме:

  • Удивлен, что некоторые вопросы вынесены на всеобщее обсуждение.
  • Нет обид по выбору состава или тактики, но странно, что тренер говорил с игроками, но не с ним самим о том, что Малиновский не подходит под схему.
  • Обид на тренера нет, никаких извинений не просил.

Что говорят другие

Украинские тренеры в основном высказывались в поддержку Петракова. Юрий Вернидуб  привел такой пример: «Шевченко же не вызвал Буяльского, а Бульяский, на мой взгляд, был одним из лучших. Он как объяснил? Что он просто не видел его в своей схеме, где его можно лучше использовать. Точно так же Петраков сейчас может не видеть Малиновского. Почему нет? Это жизнь».

Что говорил Мирон Маркевич: «Когда я тренировал «Металлист», то Тайсону и Кристальдо не нравилось, что я их заставлял играть в одно-два касания и не передерживать мяч. Они не сразу уяснили, что от них требуется, и каждое мое решение встречали недовольством. Но все же консенсус был найден. В итоге Тайсон стал звездой «Металлиста» и капитаном команды, а Кристальдо наколотил больше 40 голов».

Как у Малиновского дела в этом году

В новом сезоне провел всего четыре матча, результативных действий пока нет. Трижды Малиновский выходил в стартовом составе. Результаты «Аталанты» пока – победа, ничья и поражение в Серии А, ничья в Лиге чемпионов.

На Евро-2020 от Малиновского ждали гораздо большего, но он отдал всего лишь один голевой пас. Против Австрии отыграл всего тайм, а в игре со шведами вообще вышел только на замену. И это после блистательного сезона в Серии А с 8+12 по «гол плюс пас».

Малиновский был главной звездой и надеждой Украины перед Евро-2020. Но не затащил

С кем Украина будет играть без Малиновского

9 октября игра в гостях против Финляндии

12 октября матч дома против Боснии и Герцеговины

Украина не может выиграть четыре матча подряд. В группе она практически лишилась шансов на первое место (Франции хватит трех очков даже если Украина все выиграет), по потерянным ее опережают и Финляндия, и Босния. Все матчи квалификации украинцы свели вничью.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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