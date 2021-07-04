Слабое место Украины – стандарты и удары головой. Так она пропустила 6 из 10 голов на этом Евро
Украина = попадание в четвертьфинал Евро-2020 = лучший результат в истории сборной. Правда, дальше пройти не удалось – в 1/4 финала ее ждала Англия, и там было разгромное поражение 0:4.
Результаты Украины на этом Евро:
🔴 Поражение от Голландии – 2:3.
🟢 Победа над Северной Македонией – 2:1.
🔴 Поражение от Австрии – 0:1.
🟢 Победа над Швецией – 1:2 ДВ.
🔴 Поражение от Англии.
Всего на этом Евро украинцы 10 мячей. И есть определенная закономерность – шесть из десяти голов они пропустили либо со стандартов, либо проиграв борьбу на втором этаже:
☁️ На 85-й минуте матча с Голландией Александр Зинченко проиграл верховую борьбу Дензелу Дюмфрису. Тот забил головой.
☁️ От Северной Македонии Украина пропустила после добивания после незабитого пенальти.
☁️ Австрия забила после углового удара.
☁️ Встреча против Англии. Здесь в ворота Украины залетели три гола после удара головой. Первый забил Магуайр сразу после перерыва (ассистент - Шоу). Чуть позже на подачу Шоу откликнулся уже Харри Кейн. Третий гол головой забил Хендерсон – откликнулся на подачу с углового.
После Англии тренер Украины Андрей Шевченко отметил проигранные единоборства на втором этаже:
«Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Знали, что у англичан будет преимущество.
У англичан было большое преимущество на втором этаже, они использовали его».
Еще факты по выступлению украинцев:
- Пропустили 10 мячей. Только у Словакии в 2000-м на Евро было больше – 13.
- Первая команда на чемпионатах Европы, пропустившая 3 гола после ударов головой.
- Благодаря четырем голам в ворота Украины Англия добилась крупнейшей победы на чемпионатах Европы.