Слабое место Украины – стандарты и удары головой. Так она пропустила 6 из 10 голов на этом Евро

Всего на этом Евро украинцы 10 мячей. И есть определенная закономерность – шесть из десяти голов они пропустили либо со стандартов, либо проиграв борьбу на втором этаже:

☁️ На 85-й минуте матча с Голландией Александр Зинченко проиграл верховую борьбу Дензелу Дюмфрису. Тот забил головой.

☁️ От Северной Македонии Украина пропустила после добивания после незабитого пенальти.

☁️ Австрия забила после углового удара.

☁️ Встреча против Англии. Здесь в ворота Украины залетели три гола после удара головой. Первый забил Магуайр сразу после перерыва (ассистент - Шоу). Чуть позже на подачу Шоу откликнулся уже Харри Кейн. Третий гол головой забил Хендерсон – откликнулся на подачу с углового.