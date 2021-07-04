Украина
Евро-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Украина #Евро-2020 #Украина

Слабое место Украины – стандарты и удары головой. Так она пропустила 6 из 10 голов на этом Евро

04 июля, 02:23

Украина = попадание в четвертьфинал Евро-2020 = лучший результат в истории сборной. Правда, дальше пройти не удалось – в 1/4 финала ее ждала Англия, и там было разгромное поражение 0:4.

Результаты Украины на этом Евро:

🔴 Поражение от Голландии – 2:3.

🟢 Победа над Северной Македонией – 2:1.

🔴 Поражение от Австрии – 0:1.

🟢 Победа над Швецией – 1:2 ДВ.

🔴 Поражение от Англии.

Всего на этом Евро украинцы 10 мячей. И есть определенная закономерность – шесть из десяти голов они пропустили либо со стандартов, либо проиграв борьбу на втором этаже:

☁️ На 85-й минуте матча с Голландией Александр Зинченко проиграл верховую борьбу Дензелу Дюмфрису. Тот забил головой.

☁️ От Северной Македонии Украина пропустила после добивания после незабитого пенальти.

☁️ Австрия забила после углового удара.

☁️ Встреча против Англии. Здесь в ворота Украины залетели три гола после удара головой. Первый забил Магуайр сразу после перерыва (ассистент - Шоу). Чуть позже на подачу Шоу откликнулся уже Харри Кейн. Третий гол головой забил Хендерсон – откликнулся на подачу с углового.

После Англии тренер Украины Андрей Шевченко отметил проигранные единоборства на втором этаже:

«Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Знали, что у англичан будет преимущество.

У англичан было большое преимущество на втором этаже, они использовали его».

Еще факты по выступлению украинцев:

  • Пропустили 10 мячей. Только у Словакии в 2000-м на Евро было больше – 13.
  • Первая команда на чемпионатах Европы, пропустившая 3 гола после ударов головой.
  • Благодаря четырем голам в ворота Украины Англия добилась крупнейшей победы на чемпионатах Европы.
Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press
Еще по теме
Украина не встала на колено, зато Англия встала полным составом – хотя против свои же фанаты и даже министр образования
Уникальное достижение Англии − выйти в полуфинал вообще без пропущенных голов. В истории Евро такого не было НИ-КОГ-ДА
Санчо тихо сидел на лавке весь Евро и сыграл всего 7 минут. И вдруг за пару дней – бум: трансфер в «МЮ», стартовый состав на четвертьфинал и респекты от тренера
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Украина
#Евро-2020
#Украина