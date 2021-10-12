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Отбор ЧМ. Европа
Албания VS Польша
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Албания - Польша: 12 октября 2021 смотреть онлайн
Албания
-:-
Албания - Польша: 12 октября 2021 смотреть онлайн
Польша
Отбор ЧМ. Европа, 8 тур
Отбор ЧМ. Европа,
8 тур
12 окт. 2021, 21:45 МСК
12.10.2021, 21:45 МСК
вторник
Составы
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Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Албания
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
6
Джимсити
Берат Джимсити
3
Леньяни
Эрмир Леньяни
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
15
Кумбула
Мараш Кумбула
4
Хюсай
Эльсеид Хюсай
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
7
Баре
Кейди Баре
8
Гясула
Клаус Гясула
16
Цикалеши
Соколь Цикалеши
10
Манай
Рей Манай
Запасные
12
Селмани
Гентьян Селмани
-
23
Стракоша
Томас Стракоша
-
13
Айети
Арлинд Айети
-
5
Везели
Фредерик Везели
-
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
19
Дока
Альби Дока
-
21
Роши
Одисе Роши
-
14
Лячи
Казим Лячи
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
22
Камбери
Флориан Камбери
-
11
Узуни
Мюрто Узуни
-
17
Броя
Армандо Броя
-
Польша
мин
8
Хелик
Михал Хелик
1
Щесны
Войцех Щесны
5
Беднарек
Ян Беднарек
3
Реца
Аркадиуш Реца
18
Берешиньски
Бартош Берешиньски
10
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
20
Зелински
Петр Зелински
16
Модер
Якуб Модер
19
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
9
Левандовски
Роберт Левандовски
7
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
22
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
12
Скорупски
Лукаш Скорупски
-
15
Глик
Камиль Глик
-
4
Давидович
Павел Давидович
-
2
Пиатковски
Камиль Пиатковски
-
13
Рыбус
Мацей Рыбус
-
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
-
17
Плахета
Пшемыслав Плахета
-
14
Козловски
Каспер Козловски
-
11
Гросицки
Камил Гросицки
-
23
Пентек
Кшиштоф Пентек
-
21
Йозвяк
Камил Йозвяк
-
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08 сентября 2019, 09:21