Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
Нидерланды
Вирджил ван Дейк так описал задумку в форме: «Я никогда не видел ничего подобного, и мне нравится послание, которое несет этот комплект. Чтобы добиться успеха, нам нужен менталитет львов. Мы покажем всем, насколько мы гордые и сильные».
Англия
Впечатления Кейна: «Мы едины в нашей цели – представлять наших фанатов повсюду. Эта коллекция передает то чувство единения, которое мы так ценим».
Финляндия
Идея строится через отражение концепции «Сису». В Финляндии это означает стойкость перед сложными обстоятельствами, мужество, настойчивость и сдержанность.
Франция
Красная полоса на груди – отсылка к ЧМ-1998. Тогда сборная Франции выиграла домашний турнир. Килиан Мбаппе вспомнил и победу на ЧМ-2018: «Думаю, два года назад мы объединили страну».
Норвегия
Идея состоит в объединении символов огня и льда. «Выездной комплект очень крутой. Сделано оригинально, у нас раньше не было такой норвежской формы», – уже сказал Эрлинг Холанд.
Польша
Значок орла возвращается в центр футболки – так было 40-50 лет назад. В те времена сборная Польши дважды занимала третье место на ЧМ.
Португалия
Впервые с 2004 года португальцы сыграют в зеленых шортах. Гостевой комплект вдохновлен формой из 2016 года. Бирюзовый цвет – основа.
Хорватия
Динамика, улица, классика – все это одновременно сочетается в новом комплекте. Лука Модрич уже заценил: «Вместе мы – будущее футбола. Не могу дождаться момента, когда сыграю за страну в новом комплекте».
Турция
Центральный элемент формы – полумесяц и звезда. Производители специально увеличили их в размерах.
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