Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники

Нидерланды

Вирджил ван Дейк так описал задумку в форме: «Я никогда не видел ничего подобного, и мне нравится послание, которое несет этот комплект. Чтобы добиться успеха, нам нужен менталитет львов. Мы покажем всем, насколько мы гордые и сильные».