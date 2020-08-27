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#Манчестер Сити #АПЛ

«Ман Сити» сделал форму по мотивам бритпопа – она с персидским узором морского огурца

27 августа, 12:28

«Манчестер Сити» показал третью форму на сезон-20/21.

Твиттер «Манчестер Сити»

Клуб пишет, что она отсылает к бритпоп-стилю и британской субкультуре моды с помощью узора пейсли. 

«Манчестер – это город, признанный во всем мире за свой футбол и музыкальную сцену, поэтому мы разработали эксклюзивный узор пейсли на майке. Для дизайна мы использовали розу и три реки с герба клуба, чтобы создать этот уникальный комплект на стыке футбола, музыки и моды».

Это персидский узор, который иногда называют еще морским огурцом, стал популярен в 60-80-е в Великобритании и США. В Америке он был символом бандитов, которые носили банданы с пейсли. 

Но со временем этот стиль стал повсеместным. Его любили The Beatles, Мик Джаггер и Дэвид Боуи. Но больше всего обожал певец Принс. Он даже основал звукозаписывающий лейбл Paisley Park Records и студию Paisley Park Studios.

ZUMAPRESS / Global Look Press

Мода на пейсли не ушла. Вот, например, Лиам Галлахер в шарфе с пейсли (вы знаете, за кого он болеет).

Ютуб-канал «Манчестер Сити»

Довольна формой и манчестерская группа Blossoms. Она тоже поучаствовала в презентации.

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