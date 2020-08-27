«Ман Сити» сделал форму по мотивам бритпопа – она с персидским узором морского огурца
«Манчестер Сити» показал третью форму на сезон-20/21.
Клуб пишет, что она отсылает к бритпоп-стилю и британской субкультуре моды с помощью узора пейсли.
«Манчестер – это город, признанный во всем мире за свой футбол и музыкальную сцену, поэтому мы разработали эксклюзивный узор пейсли на майке. Для дизайна мы использовали розу и три реки с герба клуба, чтобы создать этот уникальный комплект на стыке футбола, музыки и моды».
Это персидский узор, который иногда называют еще морским огурцом, стал популярен в 60-80-е в Великобритании и США. В Америке он был символом бандитов, которые носили банданы с пейсли.
Но со временем этот стиль стал повсеместным. Его любили The Beatles, Мик Джаггер и Дэвид Боуи. Но больше всего обожал певец Принс. Он даже основал звукозаписывающий лейбл Paisley Park Records и студию Paisley Park Studios.
Мода на пейсли не ушла. Вот, например, Лиам Галлахер в шарфе с пейсли (вы знаете, за кого он болеет).
Довольна формой и манчестерская группа Blossoms. Она тоже поучаствовала в презентации.