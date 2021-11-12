🟥 Игрок Андорры удалился на первой минуте матча с Польшей за удар локтем

В матче предпоследнего тура квалификации к ЧМ-2022 Андорра – Польша игрок хозяев поля Рикард Фернандес ударил локтем Камиля Глика уже на первой минуте матча.

Польша в самом начале игры будет выступать в большинстве. На пятой минуте Роберт Левандовски открыл счет.

Андорра не решает турнирных задач, Польша борется за первое место с Англией, которая в эти же минуты принимает Албанию. В последнем матче англичане сыграют с Сан-Марино. Они опережают Польшу на три очка.