Польша
ЧМ-2022
Андорра
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#Польша #ЧМ-2022 #Андорра

🟥 Игрок Андорры удалился на первой минуте матча с Польшей за удар локтем

12 ноября, 22:52

В матче предпоследнего тура квалификации к ЧМ-2022 Андорра – Польша игрок хозяев поля Рикард Фернандес ударил локтем Камиля Глика уже на первой минуте матча.

Польша в самом начале игры будет выступать в большинстве. На пятой минуте Роберт Левандовски открыл счет.

Андорра не решает турнирных задач, Польша борется за первое место с Англией, которая в эти же минуты принимает Албанию. В последнем матче англичане сыграют с Сан-Марино. Они опережают Польшу на три очка.

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Вова Пальчевский
вчера, 00:35
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