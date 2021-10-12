Россия
ЧМ-2022
Андорра
Россия – вторая самая фолящая сборная отбора к ЧМ-2022. Больше только у Андорры
3 часа назад
Россия в Мариборе победила Словению в матче восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022.
За игру Россия совершила 24 фола (против 16 у словенцев), но заработала только одну желтую карточку – в первом тайме ее получил Алексей Сутормин, который впервые вышел с капитанской повязкой.
За восемь матчей отбора к ЧМ-2022 Россия совершила 116 фолов. Это второй показатель среди сборных. Андорра – лидер, у нее 146 фолов.
Самые фолящие игроки сборной России – Дмитрий Баринов и Артем Дзюба, который отказался от вызова в команду. У них по девять фолов.
Перед девятым туром Россия лидирует в группе Н: она набрала 19 очков и проиграла только раз.
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