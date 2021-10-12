Россия
ЧМ-2022
Андорра
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#Россия #ЧМ-2022 #Андорра

Россия – вторая самая фолящая сборная отбора к ЧМ-2022. Больше только у Андорры

3 часа назад

Россия в Мариборе победила Словению в матче восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022

За игру Россия совершила 24 фола (против 16 у словенцев), но заработала только одну желтую карточку – в первом тайме ее получил Алексей Сутормин, который впервые вышел с капитанской повязкой.

За восемь матчей отбора к ЧМ-2022 Россия совершила 116 фолов. Это второй показатель среди сборных. Андорра – лидер, у нее 146 фолов.

Самые фолящие игроки сборной России – Дмитрий Баринов и Артем Дзюба, который отказался от вызова в команду. У них по девять фолов.

Перед девятым туром Россия лидирует в группе Н: она набрала 19 очков и проиграла только раз.

Матч завершен
Словения
Иличич 40
1:2
Матч завершен
Россия
Дивеев 28
Джикия 32
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Источник:
Opta
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