Россия – вторая самая фолящая сборная отбора к ЧМ-2022. Больше только у Андорры

Россия в Мариборе победила Словению в матче восьмого тура отборочного турнира к ЧМ-2022.

За игру Россия совершила 24 фола (против 16 у словенцев), но заработала только одну желтую карточку – в первом тайме ее получил Алексей Сутормин, который впервые вышел с капитанской повязкой.

За восемь матчей отбора к ЧМ-2022 Россия совершила 116 фолов. Это второй показатель среди сборных. Андорра – лидер, у нее 146 фолов.

Самые фолящие игроки сборной России – Дмитрий Баринов и Артем Дзюба, который отказался от вызова в команду. У них по девять фолов.

Перед девятым туром Россия лидирует в группе Н: она набрала 19 очков и проиграла только раз.